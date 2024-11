Corpo de Liam Payne chega ao Rio de Janeiro antes de seguir para Londres

O corpo do cantor Liam Payne, que morreu no dia 16 de outubro na Argentina, chegou ao Rio de Janeiro em uma escala antes de seguir para Londres

O cantor Liam Payne morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina. O corpo do artista ficou no país até esta quarta-feira, 6, quando a repatriação foi iniciada.

O processo está sendo realizado pelo voo 248 da British Airways, que parte diariamente de Buenos Aires para Londres às 13h35.

Às 16h30 desta quarta-feira, o corpo do ex-integrante do grupo One Direction aterrisou no Rio de Janeiro em uma escala, antes de seguir para Londres, na Inglaterra.

De acordo com o jornal Daily Mail, a chegada do corpo de Liam é bastante aguardada e o famoso terá uma despedida na catedral Saint-Paul, em Wolverhampton, sua cidade natal.

Funeral

O corpo do cantor Liam Payne, que morreu no dia 16 de outubro, segue na Argentina. O artista faleceu após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires.

Geoff Payne, pai de Liam, está no país

Geoff Payne, pai de Liam, está no país e o corpo do famoso deve retornar à Inglaterra a qualquer momento, de acordo com o Mail Online. "Espera-se que o corpo de Liam seja trazido para casa a qualquer momento. Já estão sendo tomadas as providências necessárias para isso e, quando o corpo chegar à Grã-Bretanha, o próximo passo será divulgar os detalhes do plano funerário", contou um amigo de Liam.

Um outro amigo próximo ao artista deu alguns detalhes do funeral, afirmando que a cerimônia deve receber centenas de pessoas, incluindo familiares, amigos, figuras públicas e fãs. "Liam terá uma despedida memorável, provavelmente em uma grande catedral, em algum lugar que tenha um significado especial para ele. Liam era extremamente amado por muitos e não há dúvidas de que haverá uma enorme demanda para o evento, que certamente será grandioso", afirmou.

