Aos 50, Adriana Bombom encara transformação corporal: 'Vontade de viver'

Adriana Bombom mostra shape poderoso e conta à CARAS Brasil detalhes da preparação para o Carnaval 2025

Adriana Bombom(50) se tornou uma musa fitness e passou a ser referência para quem gosta do tema. Dona de um corpo definido, ela é figura marcante no Carnaval e chama atenção por seu carisma facilmente notado. Em nova fase da vida, a estrela quer continuar se permitindo a viver e, para isso, afirma que o autocuidado é indispensável.

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora conta que completa 51 anos em janeiro e afirma sua autoestima e importância de se compreender psicologicamente. A ex-A Fazenda ignora críticas e quer seguir focando na qualidade de vida.

"Para mim ter cuidados com o corpo é o primeiro sinal de respeito a si próprio que uma pessoa pode ter pois não é só uma questão de estética, que no meu caso faz parte do meu trabalho, mas é acima de tudo uma questão de saúde. Penso que o autocuidado é extremamente importante, pois nosso corpo é a nossa casa nesta existência. Então, para viver melhor temos que estar bem com a nossa saúde, com a nossa autoestima", afirma.

"Muita gente acha que ter um corpo bonito e saudável é algo que custa caro e que somente pessoas privilegiadas conseguem. Porém isso não é verdade, pois atualmente existe uma enormidade de recursos e tecnologias e também muita informação disponível sobre tratamentos adequados, sobre exercícios e sobre alimentação adequada. Mas vejo muitas pessoas investirem mais em roupas, bolsas e joias do que em cuidados com a saúde e estética", complementa.

Nesta semana, a famosa reforçou sua rotina de treinos e alimentação saudável com um procedimento estético inovador. Ela esteve na Rio Arte Dermatologia e Estética, no Rio de Janeiro, e passou pelo protocolo do Lipo Slim Emagrecedor para realçar ainda mais os gominhos.

Já na sua fase mais madura, ela reconhece que sua maturidade está relacionada aos cuidados com o corpo e com a mente. "O amadurecimento psicológico de cada um independe da idade, mas o corpo e o metabolismo realmente mudam com o passar do tempo e eu acho que ter maturidade também é cuidar da manutenção do corpo para estar com saúde e se sentir feliz", diz.

"Com relação à questão de ter 50 anos eu não penso muito nisso, pois para mim são só números. Hoje aos 50, eu me sinto mais plena do que quando era mais nova. Busco viver bem, não fico mascando ressentimentos e sou uma pessoa com imenso senso de gratidão. Ter 50 anos não mudou minha vontade de viver, de me divertir e de fazer planos. Eu me cuido e vivo a vida sem neuras relacionadas à idade, pois já faço isso ha anos e talvez por isso mesmo que a minha disposição não foi afetada. Quando a gente tem essa meta, a gente busca as informações e os recursos para continuar com disposição e isso ajuda muito a estar com uma cabeça e uma aparência jovem", ressalta.

Carnaval 2025

A estrela está focada nos preparativos para a maior festa popular do planeta e promete entregar muita beleza na avenida. "Como eu gosto do Carnaval e sei que é uma festa onde as pessoas vão para vivenciar um espetáculo de luzes, brilhos e beleza, nesta época eu realmente cuido um pouco mais de uma alimentação menos calórica e tenho um foco maior em exercícios de repetição do que em cargas pra ganhar volume muscular", revela à CARAS Brasil.

Bombom também não abre mão de acompanhamento especializado para ter ainda mais êxito em seu objetivo corporal. "Também utilizo as tecnologias e profissionais disponíveis para ajudar o resultado da dieta e exercícios, isso é, complementar o tonus da pele, estimular a produção de colágeno e corrigir pequenas imperfeições. Para isso acabei desenvolvendo parcerias com profissionais e empresas maravilhosas e especializadas nesses tratamentos", conclui.

VEJA COMO ESTÁ A FORMA DE ADRIANA BOMBOM AOS 50:

Adriana Bombom exibe transformação corporal Foto: Hakill Roberto

