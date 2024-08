Anny Ferreira, do BBB 24, revela sobre ataques após o reality: 'Sociedade muito machista'

Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB Anny Ferreira revela como lidou com as críticas depois que encerrou o reality e relembra affair com Matteus

Depois que Anny Ferreira (30) encerrou sua trajetória no BBB 24, ela viu seu nome ser alvo de algumas críticas por parte de alguns telespectadores que não concordavam com sua estratégia de jogo. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB revela como lidou com os ataques e avalia: "Sociedade muito machista".

Anny teve um breve affair com Matteus (28) durante sua participação no BBB 24, mas logo eles encerraram e o gaúcho começou a se envolver com Isabelle (31). A maioria das críticas são porque alguns internautas apontam que a ex-BBB estaria com raiva do casal, mas ela reforça que essas afirmações são infundadas e aponta machismo por parte desses comentários.

"Eu vejo isso de uma sociedade muito machista que quer colocar duas mulheres que são empoderadas em uma competição por conta de um homem. E isso nunca existiu e não vai existir", confessa Anny Ferreira sobre as críticas.

"Eu não vejo sentido das pessoas quererem rivalizar duas mulheres que não tem isso, não tem esse problema entre Isabelle e eu, a gente não jogava junto dentro da casa, mas aqui fora eu não tenho rancor de ninguém, mas as pessoas parecem que querem que eu fale mal dela, mas isso nunca vai existir!", complementa.

'ESTAVA DESFOCADA'

Anny menciona que seu breve relacionamento com Matteus também tirou o foco de ganhar o prêmio, mas reforça que não foi por conta dele, mas sim dela mesma que acabou otimizando demais sua atenção para esse envolvimento.

"Eu sou uma pessoa mais tranquila e passava uma tranquilidade que o jogo não queria, e eu não sou assim. Eu senti que eu me perdi assim, lá é muito difícil estar focado o tempo todo, o jogo é psicológico, não é só de convivência, e eu senti que no final eu deixei a desejar nas convivências", analisa.

"A gente não tem como controlar todas as ações. Eu estava muito desfocada, muito desfocada, eu vi que estava vivendo um relacionamento e não estava focada no jogo. Eu sou focada nas minhas coisas, ai eu pensei em focar inteiramente nisso. Foi aí que coloquei um ponto final", confira relato completo.

