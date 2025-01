Anitta esclarece curiosidade e explica significado de seu colar

A cantora Anitta usou as suas redes sociais para esclarecer uma curiosidade dos seus fãs e explicou o significado especial de seu colar

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões.

Atualmente, a cantora está curtindo uma viagem na Suíça e aguçou a curiosidade dos fãs ao surgir sempre com o mesmo colar.

Nesta terça-feira, 7, a artista esclareceu a dúvida dos seguidores e postou um vídeo em seu Instagram Stories contando o significado do colar.

"Muita gente perguntando o que é esse cordão meu. Ele é um cordão de proteção EMF, que é um cordão de proteção de radiação de celular, de Wi-Fi, de 4G e 5G. Também uso [um pingente] no meu celular. Protege nosso corpinho das frequências", disse. É importante ressaltar que não existe comprovação científica sobre a eficácia do amuleto.

Previsão

A cantora Anitta pode ter um ano de 2025 bem agitado em sua vida pessoal e profissional. Nos primeiros dias do ano novo, a vidente e sensitiva Michele Souza fez previsões sobre o que pode acontecer na vida da estrela nos próximos meses.

Para começar, a vidente contou que Anitta pode engravidar. "Anitta pode engravidar no ano de 2025, mas ela pode perder essa criança. Por quê? É como se fosse um karma, tá? É como se fosse algo ligado ao que ela fez e aí vem a cobrança. Eu vejo ela com um novo amor secreto, ela não querendo revelar quem é a pessoa. E não dar certo. A vida afetiva dela está bem bloqueada. Ela está sempre tentando ser feliz no amor e não conseguindo. E se envolvendo com as pessoas que ela não tem que se envolver. Vi uma pessoa comprometida que ela pode se apaixonar, ela não queria, acabou se envolvendo. Ou seja, ela vai ter a gravidez como se fosse uma mãe solteira", afirmou.

Sobre a vida profissional da artista, a sensitiva disse: "Vai continuar fazendo sucesso no Brasil e no exterior, mas não vai ser nenhuma Beyoncé da vida. Ela focando 90% da vida dela no exterior, tá? E eu vejo ela parando meio que de trabalhar. Ela vai ter muitos projetos, mas vejo ela não conseguindo fazer mais shows como ela fazia antes", declarou.

