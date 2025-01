Angélica compartilha fotos inéditas dos filhos com as namoradas na praia

A apresentadora Angélica e seu marido, o apresentador Luciano Huck reuniram amigos e a família para passar o Ano Novo na praia dos Carneiros

A apresentadora Angélica e seu marido, o apresentador Luciano Huck reuniram amigos e a família para passar o Ano Novo na praia dos Carneiros, em Pernambuco. Nesta quinta-feira, 02, ela compartilhou uma foto inédita dos três filhos,Joaquim Huck, Benício Huck eEva Huck, e das namoradas dos adolescentes, Manoela Estevese Duda Guerra.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora também publicou registros com os filhos e o marido, além de fotos de Joaquim e Benício acompanhados de suas namoradas. Para celebrar a chegada do novo ano, toda a família vestiu roupões com o escrito 2025 nas costas. "Muito amor", escreveu ela.

Angelica mostra registro com os filhos e as noras (Reprodução/Instagram)

Já em uma publicação no feed do Instagram, Angélica celebrou: "Me sinto pronta e energizada pra essa jornada linda que será 2025 … Rodeada de amor e alegria! Deus abençoe a todos nós", disse a apresentadora. Além das noras e dos filhos, ela tinha a companhia de amigos como Grazi Massafera e o padre Fábio de Melo.

Ainda nos últimos dias, Angélica deu um show de beleza natural ao aparecer renovando as energias na praia. "Últimos dias de 2024, aproveitando cada momento para recarregar as energias. Um tempo de pausa, gratidão ereconexão", contou a artista na legenda da publicação.

Como é a relação com as noras?

Recentemente, Angélica falou sobre a relação com as noras."Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Que também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

