Andressa Suita mostra Gusttavo Lima e os filhos em casa: 'Memória afetiva'

Nos EUA com a família, Andressa Suita mostra momento especial de Gusttavo Lima em casa; cantor teve prisão revogada nos últimos dias

Após ter tido prisão revogada e seu nome envolvido em investigações da Operação Integration, o cantor Gusttavo Lima apareceu em casa com sua família. O flagra dele na cozinha com os filhos, Gabriel e Samuel, em uma mansão nos EUA, foi postado por Andressa Suita.

Nesta terça-feira, 01, a esposa do sertanejo compartilhou o clique do amado com os herdeiros cozinhando um prato da infância do Embaixador e falou sobre o marido estar passando um pouco de sua vivência para os meninos.

"Gemada ou lambedor? Memória afetiva do pai sendo passada para os filhos", escreveu a empresária que ainda colocou uma carinha de apaixonada ao ver o trio juntinho às 23h16.

Ainda nesta segunda-feira, 30, em live realizada em seu perfil oficial no Instagram, Gusttavo Lima quebrou o silêncio sobre a investigação. "Fui surpreendido por tantas mentiras, tantas suposições, tantas fake news, e falei ‘gente, não é possível que eu tenha feito algo errado’. Por um lado estou muito tranquilo, de verdade, pois acredito na Justiça do Brasil, de Pernambuco, e tenho certeza que isso vai acabar o mais rápido possível", declarou e explicou mais.

Entenda o caso envolvendo Gusttavo Lima

Na última segunda-feira, 23, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emitiu uma ordem de prisão contra o cantor sertanejo Gusttavo Lima. A decisão ocorreu durante as investigações da Operação Integration, uma ação conduzida por autoridades policiais de diversos estados do Brasil, que apura crimes de lavagem de dinheiro. As informações são do portal G1.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi divulgada após o Ministério Público devolver o inquérito à Polícia Civil, solicitando a realização de novas investigações e sugerindo que as prisões preventivas fossem substituídas por outras medidas cautelares.

Segundo informações do G1, no documento, a juíza afirma que não vislumbra, "no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública".

No entanto, na terça-feira, 24, o artista teve o pedido de prisão preventiva revogado. De acordo com o site G1, o desembargador Eduardo Guilliord Maranhão, tomou a decisão de revogar o pedido de prisão preventiva do artista.

O pedido foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco após o desembargador alegar que as considerações da prisão preventiva eram genéticas e que não há indícios de que ele tivesse dado guarida a fugitivos.

Confira o pronunciamento de Gusttavo Lima: