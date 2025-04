Flávia Alessandra e a filha Giulia Costa comentam sobre autocuidado

Flávia Alessandra e a filha Giulia Costa tiveram um bate papo super importante sobre autocuidado e debateram sobre as diferenças entre as gerações

No novo episódio do Pé no Sofá Pod, Flávia Alessandra e a filha Giulia Costa mergulharam em um bate-papo aberto sobre autocuidado. As apresentadoras falaram sobre hábitos, rituais e a importância de respeitar o próprio tempo no processo de cuidar de si.

“Na minha época, não é que a gente não usasse filtro solar, a gente usava acelerador, bronzeador. Aliás, a gente usava Coca-Cola com Rayito de Sol. Quando eu vi isso no Ainda Estou Aqui, eu falei ‘meu Deus, eu me reconheço, eu vivi isso’”, relembrou Flávia.

Giulia compartilhou sua rotina de cuidado com a saúde mental: “Eu sou muito fã de terapia. Meu momento é na terapia, quando consigo fazer uma ou às vezes duas vezes por semana, depende da minha rotina. Às vezes eu digo: ‘nem estou com muita vontade, está tudo bem’, mas quando eu saio eu sempre saio mais leve. Minha psicóloga sempre começa perguntando ‘como você está chegando hoje?’ e sempre finaliza falando ‘como foi a sessão, como você está saindo hoje?’. E aí é muito bom. Eu sempre falo ‘mais leve’. Às vezes falo que estou sendo repetitiva, mas é real, eu sempre saio mais leve. Assim como meu momento no psiquiatra, que também é um momento de terapia, onde a gente conversa sobre inseguranças e ele faz uns questionamentos que eu sempre falo que alugou um triplex na minha cabeça. Aí ele: ‘vai pensando nisso, já é o primeiro passo. Porque se você nem pensa, você não consegue nem desenvolver'", contou.

