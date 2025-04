Volta Por Cima: Saiba como será o casamento de Jão e Madá

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, Jão e Madá vão casar em uma igreja tradicional do Rio de Janeiro. Veja a primeira foto completa

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, Jão (Fabricio Boliveira) e Madá (Jéssica Ellen) vão casar! O casamento deles acontecerá na tradicional Igreja da Penha, que foi construída em uma pedra no subúrbio do Rio de Janeiro.

Nas cenas, Osmar (Milhen Cortaz) se oferece para entrar na igreja acompanhando Madá, mas a sobrinha recusa a oferta dele. Ela diz irá sozinha até o altar. No grande dia, ela entra na igreja com todo o seu brilho e as alianças são levadas pelo afilhado dela, Lucas (Caique Ivo).

O casamento foi todo organizado por Joyce (Drica Moraes) e Osmar quase chega atrasado por causa do trânsito, mas tudo dá certo. A união acontece com muita emoção e surpresas.

Jão (Fabrício Boliveira) e Madalena (Jéssica Ellen) na novela Volta Por Cima - Foto: Globo/ Manoella Mello

Confira o resumo da última semana de Volta Por Cima, da Globo:

Capítulo 175 - Segunda-feira, 21 de abril

Madalena sente a presença de Lindomar ao entrar na igreja, e se emociona. Joyce ajuda Osmar a chegar à igreja. Jô vê Caçapa e Zezito conversando, e decide seguir os dois. Gerson deixa a cadeia. Chico e Cacá ajudam Jô. Madalena e Jão se casam. Violeta e Marco ficam juntos. Joyce fica entre Osmar e Sebastian. Jô e Cacá entram em confronto com Zezito e Caçapa. Jin foge para se encontrar com Tati. Rodolfo avisa a Marco do sumiço de Gerson. Osmar pede o divórcio para Violeta. Jin e Tati ficam juntos. Doralice consegue um coração para seu transplante.

Capítulo 176 - Terça-feira, 22 de abril

Madalena, Jão e Alberto se alegram com Doralice. Jin fala com Tati sobre o contrato com sua produtora. Doralice chega ao hospital para a cirurgia. Passam-se alguns meses. Chega o dia do último show de Jin, e Tati fica animada. Violeta faz uma proposta para Cacá. Joyce e Osmar namoram, e Sebastian sofre. Matias se aproxima de Silvia. Gerson pede ajuda a Rodolfo. Violeta se encontra com Gerson. Jão se preocupa com Nando. Nando é internado em estado grave.

Capítulo 177 - Quarta-feira, 23 de abril

Rosana reza pela recuperação de Nando. Jão e Edson descobrem que Nando precisa de um transplante. Tati e Cida conversam com Miranda. Gerson dispensa Violeta. Jin volta para a casa de Doralice. Miranda se culpa pelo que houve com Nando. Jão pesquisa sobre o caso de Nando. Jô se insinua para Roxelle. Cacá pensa em aceitar a proposta de Violeta. Osmar chama Joyce de Violeta. Jão conversa com o médico sobre o transplante de Nando.

Capítulo 178 - Quinta-feira, 24 de abril

O médico explica os procedimentos da doação de órgãos para Jão. Joyce sugere que Osmar investigue a história de Violeta. Chico reclama de Cacá cogitar a proposta de Violeta. Cida pede que Miranda assuma sua responsabilidade sobre o caso de Nando. Gerson pede apoio de um membro da cúpula para atacar Osmar. Gigi é chamado para dar uma entrevista sobre sua trajetória de vida. Nando revela para Rosana sobre Miranda. Edson, Rosana e Nando se surpreendem com Jão. Osmar conversa com o advogado de Violeta. Rosana procura Neuza.

Capítulo 180 - Sexta-feira, 25 de abril - Último capítulo. Não será divulgado.