Saúde de Preta Gil, casamento de Jakelyne Oliveira e declaração de Rafa Justus marcam a semana

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a saúde e alta hospitalar de Preta Gil (50), o casamento do cantor Mariano (38) , da dupla com Munhoz, e a ex-Miss Jakelyne Oliveira (32), e a declaração de Rafaella Justus (15) durante podcast. Mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

SE RECUPERANDO

Após ser internada para a realização de exames e administração de medicamentos durante o tratamento oncológico, Preta Gil compartilhou uma foto mostrando que já está em casa. A informação sobre a liberação médica foi confirmada ao portal gshow.

"Está bem e em casa", afirmou o representante da cantora. Na imagem compartilhada, Preta Gil aparece descansando no sofá, acompanhada por uma amiga e um de seus cachorros. Recentemente, a apresentadora Bela Gil compartilhou mais um clique de Preta Gil no hospital rodeada de pessoas queridas.

MOMENTOS DE AMOR

Mariano e Jakelyne Oliveira se casaram no final da tarde da última terça-feira, 15, em uma fazenda no interior de São Paulo. Os paparazzi presentes no local flagraram os noivos no altar durante a celebração romântica.

O casamento contou com cerca de 250 convidados, incluindo famosos, e decoração com 3 mil maços de flores. Inclusive, era o sonho da noiva se casar no entardecer e no campo. Nas primeiras fotos da união, os noivos apareceram sorridentes e rodeados por flores brancas.

Mariano compartilha novas fotos de casamento com Jakelyne Oliveira/ Foto: Reprodução/Instagram @mayckonsantosoficial

TÉRMINO

O ator Marcello Novaes, de 62 anos, e a influencer Saory Cardoso, de 29, não estão mais juntos. O namoro discreto durou cerca de três anos e o artista decidiu informar o status de relacionamento nesta quarta-feira, 16, durante a festa de lançamento de Dona de Mim, próxima novela das 7 da TV Globo.

VISÃO DE FUTURO

Com apenas 15 anos de idade, a adolescente Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro (48) e Roberto Justus (69), já sabe o quer ser quando crescer. Em participação no podcast PodDelas, a jovem contou que tem o desejo de ser psicóloga .

Rafa tem planos para estudar no exterior durante a faculdade e quer fazer dois cursos ao mesmo tempo. Porém, ela não pensa em seguir os passos dos pais na televisão. ”Eu penso em mil áreas diferentes, mas nenhum é na televisão. Eu tenho muito esse lado de que quero ser influencer, quero ter meu apoio na internet, mas essa coisa de televisão é algo que eu não penso em seguir. Já pensei em psicologia, que é uma das áreas que eu mais gosto porque amo dar conselho, dizem que sou muito boa nisso ”, disse ela.

NEPO BABY?

Ainda durante o programa, Rafaella falou, com bom humor, sobre como lida com o rótulo de nepo baby. "Além de ser nepo baby, eu me considero nepo tudo, né? Sou nepo filha, nepo neta", brincou ela, fazendo referência à avó famosa, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema.

