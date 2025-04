Belle Silva reage após ser chamada de ‘cara de pobre’

Esposa do jogador de futebol Thiago Silva, Belle Silva dá resposta afiada após internauta dizer que ela tem ‘cara de pobre'

Esposa do jogador de futebol Thiago Silva, a influencer Belle Silva reagiu aos comentários dos internautas e surpreendeu com sua resposta ao ser chamada de ‘cara de pobre’. Em um vídeo nas redes sociais, ela não se abalou e ainda falou sobre a aparência da internauta.

No vídeo, Belle reagiu aos comentários dos internautas sobre ela. Em um momento, um seguidor disse: "A rica com mais cara de pobre que conheço". Então, a influencer respondeu: "Ah tá! Por favor, produção, quero ver a bonita, maravilhosa, cara de rica, a mais rica do Brasil".

Depois de ver a foto da pessoa que comentou, Belle alfinetou: "Primeiro, troca a foto do perfil que é filtro puro, tá, querida? Esse cabelo todo branco... cabelo loiro ou é loiro ou é platinado. Agora, meio cinza e com a raiz meio metro pra fazer, não vem falar de mim, não".

Em outro comentário, um fã disse: "Coitado do Thiago Silva, Belle dá uma despesa danada (risos)". Porém, ela negou que isso seja verdade. "Gente, eu não dou. Ele é muito mais caro do que a minha pessoa. Juro pra vocês. Mas mulher gasta, não é só a Belle, é no geral", afirmou.

A casa de Belle e Thiago

O jogador de futebol Thiago Silva e a esposa, a influenciadora digital Belle Silva, são os donos de uma mansão luxuosa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e estão finalizando a decoração do espaço. Tanto que ela mostrou para os fãs como ficou a sala de estar da propriedade, que conta com detalhes sofisticados.

A sala de estar conta com pé direito duplo, parede de cimento queimado, móveis de couro e madeira e um tapete enorme em todo o espaço. Além disso, o ambiente é integrado com a sala de jantar com mesa gigante, lustres combinando e até uma adega climatizada.

Os itens decorativos do espaço seguem a linha minimalista, com vasos de vidro transparente, livros e pequenos objetos em tons neutros.

Thiago e Belle viviam na Inglaterra, mas ele se mudou para o Rio de Janeiro ao ser transferido para o time Fluminense. Com isso, a família está frequentando mais a casa de Mangaratiba.