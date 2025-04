Psicóloga comenta caso perturbador de Yasmim Brunet: 'Estado de alerta permanente'

A influenciadora Yasmin Brunet fez um desabafo nas redes e a psicóloga Cintia Castro analisou o caso perturbador que vem tirando o sono da modelo

Yasmin Brunet usou as redes sociais para revelar que está sendo perseguida por um stalker. A ex-BBB compartilhou a situação com seus seguidores, afirmando que pretende tomar medidas judiciais para encerrar o pesadelo. Mas a exposição constante e as ameaças virtuais vão além do medo momentâneo. Afinal, o que acontece na mente de quem vive sob o olhar de um perseguidor?

Para entender os impactos psicológicos de situações como essa, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Cintia Castro, que explicou os danos emocionais causados pelo assédio virtual.

Que tipo de sofrimento uma vítima de perseguição pode enfrentar?

Segundo a especialista, os efeitos são profundos: "Os efeitos psicológicos em vítimas de perseguição, como o caso de Yasmin Brunet, podem ser profundos e complexos. É essencial destacar que cada indivíduo responde de maneira única a situações de estresse e trauma, mas há algumas reações comuns que podem ser observadas. Primeiramente, é importante mencionar a ansiedade, que muitas vezes se manifesta como um sentimento constante de medo ou apreensão. Para muitas vítimas, a sensação de estar sendo observada pode levar a uma hipervigilância e a um estado de alerta permanente, prejudicando a qualidade de vida."

A psicóloga também alerta para sintomas como depressão e estresse pós-traumático: "A depressão pode surgir como resultado do isolamento social. A tristeza profunda, a falta de apetite e a perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas."

"As vítimas podem desenvolver sintomas de estresse pós-traumático que incluem flashbacks, pesadelos e uma revivência constante do trauma. Esses sintomas podem interferir na vida cotidiana e nas relações interpessoais, criando um ciclo difícil de romper. Muitas vezes, sentimento de culpa e vergonha podem surgir levando a uma limitação da autoimagem e à sensação de que a vítima é responsável pela situação", garante ela.

Quando o assédio online deixa de ser 'só' um incômodo e vira um problema?

Para a especialista, o limite é ultrapassado quando a vítima perde o senso de segurança: "A perseguição virtual se tornar um sério problema de saúde mental para a vítima quando o comportamento do agressor gera um estado de alerta constante onde a vítima pode sentir que está sendo observada a todo momento, inviabilizando sua sensação de segurança e mudando a sua rotina. Identificar os sinais de alerta é fundamental."

Ela detalha os principais sinais: "A vítima pode apresentar mudanças comportamentais, como o isolamento social, onde se afasta de amigos e familiares por medo ou vergonha. A ansiedade pode surgir na forma de nervosismo constante, medo de sair de casa ou de interagir nas redes sociais. A alteração no sono como insônia ou pesadelos relacionados à perseguição são comuns."

"Sintomas físicos como tensão muscular, dor de cabeça quase que diário, problemas gastrointestinais podem ser manifestações do estresse emocional. Além disso, a sensação de impotência e baixa autoestima são frequentemente relacionadas, criando um ciclo doloroso de autocrítica e desespero", detalha a especialista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

O que pode ser feito para proteger a mente enquanto a justiça não age?

Diante de situações como a vivida por Yasmin Brunet, o apoio psicológico é urgente. "Quando uma pessoa é vítima de perseguição virtual, como no caso relatado por Yasmin Brunet, o apoio psicológico é fundamental para lidar com os efeitos devastadores dessa experiência."

A terapeuta explica o primeiro passo: "De imediato iniciar terapia para auxiliar a vítima a identificar e reestruturar pensamentos negativos associados ao assédio desenvolvendo estratégias de enfrentamento e a restaurar a autoestima, encorajando as vítimas a aceitarem suas emoções sem julgamento, fortalecendo sua capacidade de lidar com a dor e a ansiedade."

Além da terapia, o apoio de pessoas próximas pode fazer a diferença: "Outro aspecto importante é buscar apoio, acolhimento e discrição entre amigos e familiares de confiança onde possam compartilhar seus receios e superações, proporcionando uma sensação de pertencimento e validação, além de reduzir o isolamento social."

Ela também destaca atitudes que podem fortalecer emocionalmente as vítimas durante o processo legal: "Ao buscar medidas legais para enfrentar a situação, as vítimas também podem se proteger emocionalmente de algumas maneiras como estabelecer limites, procurar ajuda de profissionais da saúde mental, minimizar o compartilhamento de informações pessoais nas redes sociais, envolver-se em atividades como exercícios físicos, meditação para ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade."

E finaliza com um alerta: "Cada voz que se levanta contra a perseguição virtual é um passo a mais em direção a um ambiente digital mais seguro e acolhedor. Infelizmente, muitas vezes é subestimado o impacto que o assédio digital pode ter na vida de uma pessoa, banalizando a dor que ela sente."

