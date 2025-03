Ana Paula Siebert fala sobre a filha se parecer muito com ela: 'Personalidade'

Após postar fotos da filha, Ana Paula Siebert fala sobre Vicky Justus ser muito parecida com ela não apenas na aparência; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta segunda-feira, 10, e respondeu a um comentário falando sobre a filha dela com o empresário, a pequena Vicky Justus, de quatro anos.

Nos últimos dias, a loira postou uma série de cliques da menina exibindo seu look do dia durante o Carnaval em um barco e a aparência da garota chamou a atenção. Isso porque, Vicky Justus provou ser bem parecida com a mãe em diversos aspectos.

Além do estilo, Ana Paula Siebert confirmou que a filha puxou até o seu jeito. "Gente é! Inclusive de personalidade", escreveu sobre a herdeira ser mais parecida com ela do que ela mesma.

Ainda nas últimas semanas, a caçula de Roberto Justus surpreendeu a mãe com uma festa surpresa. Inspirada ao ver a influenciadora organizar vários eventos, a garota montou uma celebração com tema de gatinha Marie para a loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

Leia também:Ana Paula Siebert abre o jogo sobre renovar votos com Roberto Justus: 'Sonho'