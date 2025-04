Elenco de Volta por Cima celebra sucesso da novela na Ilha de CARAS: 'Encerrando com chave de ouro'

Atores de destaque de Volta por Cima comemoram êxito da novela das sete na Ilha de CARAS

Sim, ela voltou! A icônica Ilha de CARAS by Gav Resorts, na paradisíaca Angra dos Reis, está de volta e nada melhor do que celebrar este retorno em clima de festa. Para comemorar o momento, os atores Rodrigo Fagundes (54), Bruno Fagundes (35) e Pri Helena (32), da global Volta por Cima, encerraram o ciclo da trama com uma passagem de bastão para Humberto Morais (31) e Giovana Cordeiro (28), atores de Dona de Mim, novela de Rosane Svartman (55) que ocupará a faixa das 7 da TV Globo.

“Estamos encerrando com chave de ouro. É minha terceira vez na Ilha de CARAS, a última foi para divulgar a estreia da novela Pega Pega e agora vim para fechar Volta por Cima. A vida é isso também, a gente rala muito, é cansativo, mas se não celebrar, que graça tem? E Ilha de CARAS é celebração maiúscula!”, diz Rodrigo, com sensação de dever cumprido.

“Foi incrível interpretar o Gigi porque ele me deu oportunidade de fazer coisas no drama, na comédia. Além de ter divertido as pessoas, foi um personagem que também informou, recebi muitas mensagens do público. Eu acho que não estou pronto para me despedir dele!”, admite o ator, que ainda afirma: daria vida ao Gigi por anos, caso precisasse.

Por conta das gravações nos Estúdios Globo, os atores ficaram pouco tempo no litoral sul do Rio de Janeiro, mas foi o suficiente para Bruno Fagundes mergulhar na piscina. “Estou muito feliz com esse retorno. A primeira vez que fui para uma Ilha de CARAS na minha vida eu tinha sei lá, 6, 7 anos de idade. Vim com meus pais, ou seja, outra época, outro Bruno, outro tudo. Então, ter a Ilha de volta como uma opção de conteúdo, para a gente estar aqui, com esse lugar maravilhoso, paradisíaco, é demais”, vibrou ele, herdeiro de Antonio Fagundes (75) e Mara Carvalho.

Feliz com o trabalho, Bruno, que junto com Rodrigo deu vida ao casal Bernardo e Gigi, protagonizou na história de Claudia Souto um beijo entre dois homens que ficará marcado na história da teledramaturgia brasileira.

“O dia em que um beijo gay é exibido na plataforma de maior audiência brasileira, abraçada por uma das maiores produtoras de audiovisual do mundo – este dia representa esperança e prepara o terreno para um passo. Um pequeno, simples e singelo andar para a maioria, mas um gigante caminhar para quem sempre precisou esconder seu afeto”, acredita o artista.

Tão animada quanto os colegas de elenco, Pri Helena viveu sua primeira experiência na Ilha de CARAS. “Eu estou completamente apaixonada! A gente sabe que é a coisa mais linda, mas essa recepção da galera... Estou me sentindo super em casa. É uma pena que a gente não vai ficar aqui tanto tempo, mas a minha vontade é morar aqui. O paraíso existe e é aqui!”, constata a atriz, que além de ter feito sua estreia em novelas na global Volta por Cima, ainda atuou no vencedor do Oscar Ainda Estou Aqui, no qual interpretou a Zezé.

“Estou vivendo um dos momentos mais legais da minha carreira profissional e pessoal. A novela foi um presente para mim, foi a primeira! Estrear ao lado de um elenco tão admirável, que representa tanta coisa artisticamente para o Brasil, fazendo uma personagem como a Cacá foi desafiador para caramba. É um momento realmente lindo”, define ela.

Prestes a estrear na TV Globo na pele do lutador de kickboxing Marlon, Humberto Morais brinca que está saindo do anonimato em plena Ilha. “É minha primeira vez aqui. É gostoso, estou sendo bem recebido, com um vinho aqui na mão, uma vista maravilhosa... Se ficasse parado na lancha já estava incrível para mim, porque nunca tinha andado, nunca tinha viajado de jato, já estava tudo maravilhoso. Mas chega aqui e é esse visual incrível, paradisíaco. Pena que vou ficar pouco tempo, porque amanhã gravo 12 cenas”, lamenta o ator, que é destaque na novela que estreia dia 28 de abril.

“Se tiverem outras oportunidades e se me chamarem, estarei aqui!”, avisa o paulistano, que dá vida ao ex-noivo de Leona, papel vivido por Clara Moneke (26) e atual namorado de Bárbara, personagem de Giovana Cordeiro, que o acompanhou durante a passagem pela ilha.

Muito animado com o novo trabalho, o ator define fazer novela como uma faculdade de atuação. “Amo a minha profissão, então estou amando essa parte de construção. É o personagem mais difícil que já fiz na minha vida, ele faz muita coisa que eu não faço. Ele luta, ele é evangélico, é policial, é carioca, são muitas coisas que eu não sou e que tive que aprender para fazer o Marlon, então é um desafio maravilhoso. E aí vem o trabalho do dia a dia, porque novela é correria, muitas cenas, cansa, mas é lindo saber que isso tudo é para o êxito acontecer”, avalia o artista, ansioso pela estreia.

Par romântico dele na trama, Giovana Cordeiro tem certeza que Dona de Mim será um sucesso. “A novela está linda! Vocês vão adorar, tenho certeza. Vai vir mais um novelão aí e torço muito para que vocês gostem da Bárbara”, destaca a atriz, que também vive uma lutadora de kickboxing, cujo sonho é treinar no exterior com o namorado, mas Marlon tem outros planos para o futuro. “Nossa preparação está sendo cansativa, eu diria, porque a gente faz dois atletas, dois lutadores de kickboxing, então Giovana e Humberto tiveram que virar um pouco atleta também (risos)”, explica ela, aos risos.

Para a atriz, tem sido interessante representar uma figura feminina neste ambiente tão masculino. “Tem sido ótimo fazer uma personagem tirando esse estereótipo da mulher lutadora que deve ficar na nossa cabeça, então teremos uma lutadora romântica, sonhadora, dedicada, persistente nos seus objetivos e apaixonada”, diz ela, que assim como os colegas de profissão, apoiou ação do Greenpeace em parceria com CARAS.

Íntima do lugar, Giovana retorna à ilha em outro momento da carreira e da vida. “A primeira vez que vim para a ilha eu estava na minha primeira novela das 9, O Outro Lado do Paraíso. Eu estava descobrindo muita coisa, muito jovem, empolgada e lembro como foi especial estar na Ilha de CARAS, porque todo mundo, até quem não é ator, idealiza sobre essa ilha, cria esse imaginário sobre esse momento. A CARAS já me acompanhou em tantas situações legais, viagens, tenho lembranças muito especiais. A CARAS está em momentos da minha vida sempre muito importantes e, dessa vez, estou aqui falando de uma personagem que está sendo tão gostosa de fazer”, comemora a artista, reforçando os laços com a publicação.