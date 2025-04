Yasmin Brunet renova o bronzeado e arrasa ao posar de biquíni

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet compartilhou novas fotos em que aparece de biquíni e recebeu muitos elogios dos seguidores

Em suas redes sociais, Yasmin Brunet sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17, a famosa publicou algumas fotos em que aparece deitada com um biquíni azul marinho e óculos escuros.

A famosa aproveitou o tempo livre para dar aquela renovada no bronze. "Nada como sentir o sol tocar a pele", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Como pode conseguir ser sempre mais maravilhosa?", disse uma internauta. "Nada como abrir o insta e ver a musa do verão", escreveu outra. "Para de ser tão perfeita", brincou mais uma.

Doença crônica

A modelo e ex-BBB Yasmin Brunet (36) passou por um processo de emagrecimento e perdeu cerca de 14 kg. A artista revelou que começou a emagrecer após ser diagnosticada com lipedema e começar o tratamento contra a doença. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro, médica endocrinologista, explica o diagnóstico da loira.

No final do ano passado, a famosa confessou que sofre de lipedema , uma doença crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço. No entanto, a famosa recorreu a um tratamento específico para conseguir perder peso. Yasmin contou que cortou o glúten totalmente, diminuiu muito a lactose e está comendo mais saudável. Além de fazer exercícios diariamente.

Segundo a Dra. Camila Ribeiro, o diagnóstico de Yasmin Brunet é uma condição crônica que causa o ácumulo anormal do tecido adiposo, ou seja, um tecido conjuntivo que acaba acumulando gordura na região das pernas.

"O lipoedema é uma doença crónica e caracterizada pelo acúmulo anormal de tecido adiposo subcutâneo, afetando exclusivamente mulheres. Essa condição resulta em um aumento bilateral e desproporcional do volume das pernas, em alguns casos dos braços, poupando mãos e pés", explica.

A especialista menciona que os principais sintomas incluem: dor, sensibilidade aumentada e tendência a hematomas. A médica menciona estudos que mostram fatores genéticos e principalmente fatores hormonais, principalmente relacionada ao hormônio estradiol, desempenham papel significativo no desenvolvimento do lipedema.

Uma característica marcante do lipedema é a resistência à perda de peso através de dietas e exercícios físicos. Por isso, a Dra. Camila Ribeiro afirma que este diagnóstico pode acabar impactando na qualidade de vida dos pacientes.

"Ao contrário da obesidade, onde a gordura é geralmente distribuída de forma mais uniforme e pode ser reduzida com intervenções de estilo de vida, a gordura associada ao lipoedema tende a persistir apesar dessas medidas. Isso ocorre porque o lipoedema, ele envolve uma alteração do tecido adiposo que não responde aos métodos convencionais de emagrecimento. Portanto, pacientes com lipoedema podem não observar uma redução significativa nas áreas afetadas, mesmo após perda de peso geral, o que pode levar a frustração e impacto negativo na qualidade de vida", finaliza a Dra. Camila Ribeiro ao falar do quadro da modelo Yasmin Brunet.

