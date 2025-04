Ex-BBB Davi Brito explica por que foi levado à delegacia e debocha: 'Não sou obrigado'

O ex-BBB Davi Brito falou sobre a notícia de que conduzido à delegacia por dirigir com sinais de embriaguez durante a madrugada

O ex-BBB Davi Brito usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 17, para falar sobre a notícia de que conduzido à delegacia por dirigir com sinais de embriaguez durante a madrugada. Em seu desabafo, ele confirmou o fato e explicou o que aconteceu. Segundo ele, o agente de trânsito induziu que ele estava bebendo, mas ele se recusou a fazer o teste do bafometro e, por isso, não há provas.

"A gente está indo tirar o carro do pátio e vamos lá resolver. Eles não têm prova de que eu tava bebendo, eles só prenderam o meu carro. Prenderam o meu carro, mas não tem prova nenhuma de que eu estava bebendo. Não sou obrigado a fazer teste do bafômetro e não sou obrigado a fazer exame de sangue. Eles não podem me forçar a fazer nada, porque eu tenho livre-arbítrio. Então, eles não podem me forçar e me obrigar a fazer o teste do bafômetro", declarou ele.

Que completou: "Sabe o que foi? O agente de trânsito induziu que eu estava bebendo e quis me levar para a delegacia para querer mídia, porque eu sou famoso, porque eu sou negão e venci. Tem raiva de mim e quer ficar pegando no meu pé. Eu entendo como isso aí. Ele achou que ia me prejudicar, mas não me prejudicou em nada. Os caras não têm prova de nada. Ele simplesmente induziu e me levou para a delegacia. Chegou lá e fui liberado, porque não cometi nenhum crime."

De acordo com o colunista Kadu Brandão, do site iBahia, o rapaz foi conduzido até uma delegacia após ter sido flagrado dirigindo com sinais de embriaguez. O colunista ainda apontou que ele falou sobre uma suposta pane mecânica no veículo para os policiais durante uma Operação da Lei Seca. Então, os agentes desconfiaram e identificaram sinais de embriaguez.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Neblina (@danielneblina)

Mãe de Davi Brito comenta condução do filho à delegacia: 'Está de cabeça quente'

Mãe de Davi Brito, Elisangela Brito, se manifestou após a notícia de que seu filho foi conduzido à delegacia por dirigir com sinais de embriaguez na madrugada desta quinta-feira, 17. Em entrevista ao apresentador Zé Eduardo, no Balanço Geral Bahia, da TV Record, ela contou que soube do ocorrido por meio da filha e que ainda não havia falado com o ex-BBB. Veja o que ela disse!

Leia também:Ex de Davi Brito compartilha reflexão após desabafo dele: 'Caráter'