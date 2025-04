Jade Picon e André Lamoglia curtem praia juntinhos

Ao que parece está rolando um romance entre Jade Picon e André Lamoglia. O casal curtiu um dia de praia juntinho. Confira!

Ao que tudo indica, Jade Picon e André Lamoglia estão mesmo vivendo um romance. O casal foi flagrado curtindo a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 17.

Jade e André sentaram juntinhos na areia e até trocaram alguns carinhos, sem parecer se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Além disso, a atriz usou um biquíni branco e vermelho, que ressaltou ainda mais a sua boa forma.

Jade Picon se pronuncia após alfinetar fotógrafo

A influencer e atriz Jade Picon se pronunciou sobre a repercussão de sua resposta afiada para um fotógrafo. Nos últimos dias, um vídeo dela conversando com um paparazzo no aeroporto deu o que falar na web. Então, ela reagiu sobre o que foi dito sobre o vídeo.

Tudo começou quando o fotógrafo do perfil Paparazziando Famosos encontrou Jade no aeroporto e perguntou sobre os rumores de affair com o ator André Lamoglia. Ao ouvir a pergunta, ela apenas deu uma risada. Então, ele insistiu em saber se os rumores eram verdade ou se eles eram apenas amigos. Então, ela deu a resposta afiada: “Acho que cada um tem que cuidar da sua própria vida”.

Um tempo depois, Jade conversou com os fãs na porta dos Estúdios Globo e disse que sua resposta foi tirada de contexto. “Acho que foi tirada um pouco de contexto. É complicado quando você está no aeroporto e colocam um celular na sua cara, mas tudo bem”, disse ela, e completou: “É complicado. Eu ainda fui muito educada”.

Recentemente, o ator André Lamoglia surgiu em clima de romance com a atriz Jade Picon. Em uma publicação nas redes sociais, o artista mostrou o momento em que recebeu um beijo da influenciadora. Contudo, a foto foi deletada minutos depois.

Na selfie publicada, os dois aparecem no reflexo de uma janela em um dia ensolarado. Usando um biquíni vermelho, Jade dá um beijo carinhoso na bochecha do ator, que registra o momento com o celular à mostra. Veja o clique!

