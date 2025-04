Lexa e Tati Machado protagonizam reencontro emocionante: ‘Muito especial’

A cantora Lexa e a apresentadora Tati Machado se reencontram, se abraçam e revelam como a amizade entre elas começou; confira!

Nesta quinta-feira, 17, Lexa compartilhou um momento especial ao reencontrar a apresentadora Tati Machado. A amizade entre as duas aumentou durante a gravidez, período em que trocavam experiências e informações.

No momento do reencontro, a cantora se emocionou muito e abraçou a Tati. "Momento fofura. Eu e Tati trocamos muitas figurinhas sobre gravidez porque eu engravidei antes dela, então tudo que eu sabia eu dividia com ela. Hoje encontrá-la linda com o Rael grandão na barriga me deixou muito feliz! Amiga, você é muito especial!" , escreveu na legenda da publicação.

A apresentadora ficou muito feliz com o encontro e também expressou o carinho que tem por Lexa nos comentários. “No começo, logo que descobri que tava grávida foi ela quem me estendeu a mão. Me apresentou pessoas, me acalmou… trocamos figurinhas ao longo do tempo. Esse nosso encontro de hoje mexeu muito comigo. Ver essa fortaleza de perto, ver como ela tenta (e consegue), a cada dia, seguir adiante sem apagar nadinha do que passou, é inspirador pra mãe que eu também quero ser. Assim como você! Obrigada amiga linda”.

Tati Machado está na 30ª semana de gestação de Rael, fruto de seu casamento com o cineasta Bruno Monteiro. Já Lexa foi internada ainda durante a gravidez, em São Paulo, no mês de janeiro deste ano. No dia 10 de fevereiro, a cantora anunciou o nascimento e o falecimento de sua primeira filha com Ricardo Vianna.

Confira o momento do reencontro:

Homenagem à Ana Maria Braga

Tati Machado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Ana Maria Braga, que completou 76 anos de vida na terça-feira, 1º.

Para comemorar a data, a jornalista compartilhou uma sequência de cliques ao lado da apresentadora do programa Mais Você, incluindo uma da aniversariante beijando sua barriga de grávida, e rasgou elogios.

