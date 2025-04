Especialista orienta melhor forma de retomar dieta intensa como a de Gracyanne Barbosa

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Juliana Bayeux explica quais cuidados são necessários para retomar uma dieta intensa e altamente proteica com segurança

Após dois meses de confinamento no BBB 25, Gracyanne Barbosa (41) expôs sua dificuldade em retomar a antiga rotina de dieta. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a musa fitness disse que realizava entre sete e oito refeições por dia, com o consumo diário de cerca de 40 ovos, antes de participar do reality show da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista Juliana Bayeux explica quais cuidados são necessários para retomar uma dieta intensa e altamente proteica com segurança.

Enquanto estava confinada na casa mais vigiada do País, a famosa foi obrigada a adaptar sua alimentação à rotina do programa e chegou a consumir chocolate, algo que, segundo ela, não acontecia há mais de 20 anos. "Depois de 20 anos sem nem olhar pro chocolate, entrei no BBB e (...) Bom, vocês viram, né?", disse Gracyanne, acrescentando que não conseguiu retornar à dieta de 40 ovos por dia. "Como é que eu volto a comer 40 ovos por dia depois de tudo isso?", questionou.

“O consumo exagerado de ovos, como os cerca de 40 por dia mencionados por Gracyanne Barbosa, não é recomendado para a maioria das pessoas, geralmente ocorre dentro de um contexto específico — como acontece com atletas de alto rendimento e fisiculturistas”, informa Juliana. “Embora os ovos sejam fontes excelentes de proteína de alta qualidade, vitaminas e minerais, o excesso pode sobrecarregar órgãos como fígado e rins, especialmente se houver predisposição a problemas renais ou hepáticos”, completa.

De acordo com a nutricionista, mesmo que o colesterol presente nos ovos não seja mais visto como vilão isolado, quantidades tão elevadas exigem acompanhamento profissional. “Cada organismo reage de forma diferente, e uma ingestão tão alta só deve ser feita com orientação médica e nutricional, além de exames constantes para monitorar possíveis desequilíbrios”, destaca.

A especialista diz que uma rotina alimentar com sete a oito refeições diárias pode beneficiar pessoas com metas específicas, como ganho de massa muscular ou controle glicêmico, desde que seja bem planejada. “Esse modelo ajuda a manter os níveis de energia estáveis, evitar picos de fome e distribuir melhor os nutrientes ao longo do dia. No entanto, não é indicado para todos. Cada pessoa possui um metabolismo, um estilo de vida e objetivos diferentes. Para algumas, comer com tanta frequência pode ser desnecessário ou até contraproducente, levando a um consumo calórico excessivo. A chave é a individualização: a frequência das refeições deve respeitar as necessidades do corpo, os horários disponíveis e o bem-estar geral”, salienta.

Após um período de desajuste alimentar, como acontece em realities, é fundamental retomar a rotina de forma gradual e planejada, pontua a nutricionista. Ela aconselha que o ideal é realizar uma avaliação nutricional completa, ajustar os macros (proteínas, carboidratos e gorduras) conforme a nova fase e priorizar a hidratação.

“Além disso, o corpo precisa de tempo para se readaptar ao aumento do volume alimentar. Respeitar os sinais do corpo, investir em alimentos de qualidade, suplementação adequada (se necessário) e um bom planejamento alimentar são essenciais para garantir segurança e resultados”, finaliza.

