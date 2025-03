Michelle Obama revela como ela e Barack Obama lidam com os rumores negativos

Em seu novo podcast, Michelle Obama abriu o coração e contou como ela e Barack lidam com os rumores negativos sobre o casal

Na última quinta-feira, 13, Michelle Obama e seu irmão Craig Robinson gravaram o podcast IMO with Michelle Obama and Craig Robinson.

Uma das discussões que os irmãos tiveram foi como eles mantêm uma atitude positiva quando os acontecimentos do mundo parecem isolantes e a negatividade surge. "Não acho que Craig e eu nos sentimos muito diferentes de qualquer outra pessoa. Estamos lidando com muitas incertezas. Eu, particularmente, me compadeço das pessoas que estão enfrentando dificuldades e que continuarão a enfrentar essas incertezas", disse Michelle.

Em seguida, a ex primeira dama afirmou que tende a se preocupar bastante com questões alheias. "Me preocupo com aqueles que estão desempregados. Me preocupo com a forma como lidamos com diversidade e inclusão. Penso em como tratamos uns aos outros, nas vozes que ouvimos e no impacto que isso tem — que modelo estamos criando para a próxima geração? Quem queremos ser como país? Tudo isso tira o meu sono... Mas, nesses momentos, percebo que é melhor não tentar resolver essas questões sozinha. Para mim, para o Craig e para nossas famílias, sempre tentamos sair da nossa bolha e conversar, como família e comunidade, para compartilhar essas preocupações", afirmou.

Após passar oito anos na Casa Branca, Michelle ainda afirmou como ela e Barack Obama lidam com os rumores negativos.

"As pessoas sempre perguntam para mim e para o Barack como conseguimos manter a esperança, não apenas nos oito anos em que estivemos na Casa Branca, mas também depois. Porque, deixe-me dizer, houve muita energia negativa direcionada a nós — muitos rumores, muita fofoca, muitas acusações, como a de que meu marido não nasceu neste país... que não éramos patriotas, que ele não tinha entrado em Harvard. Mas, apesar de tudo, o que nos manteve sãos — e tentamos passar isso para nossas filhas — foi a ideia de que você não pode viver através das redes sociais. Acho que nunca olhei os comentários de uma publicação, nunca".

Para concluir, Michelle aconselhou os jovens a não passarem tanto tempo nas redes sociais. "Não deixe essa energia negativa entrar no seu espaço. Essas são pessoas que não te conhecem. Muitas dessas coisas são inventadas, e isso não te alimenta. Isso não significa que você não deve se manter informado, mas estar informado não tem nada a ver com a seção de comentários. Tem a ver com o conteúdo das matérias que você consome. Acho que não podemos ficar tão presos às redes sociais a ponto de acreditarmos que esse é o único meio de obter informações. Precisamos ampliar nossa visão e nos desconectar um pouco do celular", finalizou.

Reflexão

Em meio a especulações sobre seu casamento com o ex-presidente Barack Obama, Michelle Obama abordará o tema 'divórcio' em seu novo podcast em vídeo, intitulado IMO ("In My Opinion" ou "Em Minha Opinião", em português), que será co-apresentado com seu irmão, Craig Robinson.

Na gravação, Craig compartilhou experiências sobre seu próprio divórcio, enquanto ele e Michelle relembraram momentos de sua infância no sul de Chicago. A ex-primeira-dama também refletiu sobre seu casamento com Barack, incluindo a hesitação inicial dela quanto à candidatura dele à presidência. Além disso, ela falou sobre a vida pós-Casa Branca e sobre a experiência de voltar a dirigir após anos de proteção do Serviço Secreto.

Michelle contará com diversos convidados em seu podcast, onde compartilhará suas experiências pessoais, sem se aprofundar em questões atuais. De acordo com o New York Times, os dois primeiros episódios serão lançados nesta quarta-feira, 12, com cerca de uma hora de duração.

