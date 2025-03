Climão! Marina Ruy Barbosa reage ao ser criticada por Cintia Chagas

Marina Ruy Barbosa se pronuncia ao ver crítica da influencer Cintia Chagas ao seu gesto em um evento: ‘Consulto antes’

A atriz Marina Ruy Barbosa se pronunciou ao ser alvo de uma crítica feita pela influencer Cintia Chagas. Tudo começou quando a influencer compartilhou um vídeo da ruiva em um evento em Cannes cumprimentando um amigo. Então, Chagas julgou o gesto da atriz de pegar no braço de um rapaz ao encontrá-lo.

“Pare de pegar nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho”, escreveu Cintia na legenda. Então, Marina respondeu nos comentários: “Obrigada pelo toque, ops, toque não pode, né, Cintia? Da próxima vez consulto antes como eu devo tratar meus amigos”.

Com a repercussão da trocar de alfinetadas, Cintia Chagas também se pronunciou por meio dos stories do Instagram. “Brincadeiras à parte, eu não tenho nada conta a Marina, pelo contrário. Ela é linda, talentosa, trabalhadora e educada. Eu apenas utilizei a cena para explicar uma regra básica de etiqueta. Eu, no lugar dela, daria boas risadas da situação. É assim que faço quando me pegam errando. Mais leveza, Brasil! Mais leveza”, comentou.

Rumores de gravidez

Durante uma trasmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, a atriz Marina Ruy Barbosa se pronunciou sobre os comentários de uma suposta gravidez. Perto de subir ao altar com Abdul Fares, a ruiva esclareceu que ainda não é o momento para se tornar mãe.

"Está grávida?", questionou internauta. "Ah, gente, vocês estão de palhaçada, né?", ela respondeu. "Eu tiro fotos bonitas, estou zeradinha, entendeu? E vocês ficam dizendo que eu estou grávida? Eu não estou grávida, gente, pelo amor de Deus. Ainda não é o momento", desabafou Marina Ruy Barbosa.

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, a artista, que está noiva do empresário Abdul Fares, revelou sua vontade de aumentar a família. Ao ser questionada sobre maternidade, ela disse que se sente "mais segura" atualmente: “Eu acho que esse momento é muito especial, né? A maternidade para as mulheres. Sim, eu tenho muita vontade de ser mãe, com certeza”, respondeu ela.

