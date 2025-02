Ana Paula Siebert ganha festa surpresa preparada pela filha

Em seu aniversário, Ana Paula Siebert ganha festa preparada por Vicky Justus e exibe detalhes da surpresa montada pela menina; veja

Seguindo os passos da mãe, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, a caçula de Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, preparou uma festa surpresa no aniversário da influenciadora digital. Nesta terça-feira, 17, a loira completou 37 anos e foi surpreendida pela herdeira.

Ao chegar de um almoço com amigas, a esposa do empresário encontrou no apartamento onde moram em São Paulo uma festinha temática. Vicky Justus então contou com a ajuda de algumas colaboradoras para montar a mesa com balões, pães, doce e até bolo confeitado.

Para a ocasião, a menina escolheu itens da Gatinha Marie e tudo em tons de rosa. "Chegamos em casa e a Vicky fez uma festa pra mim! Ela foi na loja de decor", contou a aniversariante sobre o que a filha fez.

"Perfeição", escreveu Ana Paula Sibert ao exibir os detalhes da festinha pensada pela garota. Em seguida, ela cantou mais uma vez os parabéns.

É bom lembrar que, no último final de semana, a influenciadora digital fez um almoço "simples" para reunir a família para a chegada de seus 37 anos. O evento aconteceu na fazenda de Roberto Justus e até contou com a presença de uma das ex-mulheres dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

