Ana Paula Siebert exibe registros de dia de esqui com a filha na Suíça

Que linda! Ana Paula Siebert impressionou os seguidores ao exibir fotos da filha em dia de esqui; internautas destacaram a semelhança entre as duas

Nesta quinta-feira, 19, Ana Paula Siebert agitou as redes sociais ao exibir novas fotos de sua viagem para a Suíça. Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária compartilhou registros da filha, Vicky, de 4 anos, em um dia de esqui, chamando a atenção dos internautas para a semelhança entre as duas.

Nas fotos compartilhadas, a filha de Roberto Justus - que também estava no passeio - surgiu com um look próprío para o esporte, exibindo toda a sua simpatia com as poses para o clique. Além da pequena, a viagem em família também conta com a presença da enteada da modelo, Rafaella Justus.

"Minha esquiadora", escreveu Ana na legenda da publicação.

E os fãs se derreteram por Vicky nos comentários. "Princesinha mais que perfeita", elogiou uma seguidora. "Não dá com ela", disse outra. "Ela é a cópia da Ana Paula, meu Deus", ressaltou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert inicia comemoração de Natal e impressiona

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a comemoração de Natal que fez para sua família e a do marido na fazenda. No último domingo, 15, aconteceu a reunião especial e a loira postou os registros da festa que organizou.

Além de ter montado mesa com louça natalina e decoração, a mulher do empresário ainda contratou Papail Noel e outros personagens para as crianças se divertirem. A celebração aconteceu com antecedência já que viajarão nos próximos dias para passarem a data em um local especial.

"Natal perfeito é aquele que a gente compartilha com quem ama", escreveu a influencer ao postar as fotos do momento memorável e os vídeos de como tudo aconteceu.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro foi questionada sobre Rafaella Justus já ter viajado com a família do pai para o Natal. A apresentadora então contou que eles vão para a cidade do Papai Noel e depois disso a adolescente passará o Ano Novo com a irmã, Fabiana Justus. Veja como foi a festa de Natal de Ana Paula Siebert e sua família!

Leia também:Mais magra, Ana Paula Siebert causa com mini vestido: 'Me senti linda'