Ana Paula Padrão revela planos para 2025 após saída do MasterChef: 'Me aguardem'

Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista Ana Paula Padrão ainda contou como pretende passar as festas de fim de ano em meio a tantos trabalhos

Ana Paula Padrão (59) encarou um 2024 cheio de mudanças, e, no que depender da comunicadora, o próximo ano será bastante dinâmico também. A jornalista, que anunciou a saída da Band após 10 anos na apresentação do MasterChef, revela já ter diversos projetos e planos para 2025.

"Tenho muitos projetos que envolvem liderança feminina, vou aproveitar essa chance que criei de trabalhar apenas com a formação de mulheres para abrir várias vertentes na área. Me aguardem", afirma Ana Paula Padrão , em entrevista à CARAS Brasil.

Com a saída da competição culinária, a jornalista passará a se dedicar a dar aulas para o público feminino. O projeto também foi celebrado no fim do mês de novembro, quando ela fez um almoço especial de aniversário no restaurante Lvtetia do chef Erick Jacquin(60), em São Paulo.

Já com a chegada do fim de ano, Ana Paula Padrão afirma ter planos para as festas, porém, sabe que até chegar o momento ainda tem muitos trabalhos para serem feitos. Apesar disso, ela não esconde qual seria seu destino para as comemorações. "Tenho muito trabalho pela frente ainda este ano e devo parar apenas alguns dias para o fim de ano. Se puder, passarei na praia."

Ela anunciou sua saída da emissora em outubro deste ano, após 10 anos no comando do MasterChef totalizando 21 temporadas. A jornalista ainda está no ar com a comepetição MasterChef Confeitaria. A Band ainda não anunciou quem deve ocupar o lugar da comunicadora na próxima temporada do reality culinário.

