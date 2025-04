Monique Alfradique intriga seguidores ao publicar nota misteriosa: 'Impossibilitada'

A atriz Monique Alfradique usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar um texto misterioso. Leia mais

A atriz Monique Alfradique usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar um texto misterioso. Em uma nota compartilhada, a equipe da atriz informou que "por motivos de forças maiores" ela não estará presente nas redes temporariamente.

"Por motivo de força maior, a atriz Monique Alfradique está impossibilitada de assumir esta rede temporariamente. Pedimos que respeitem esse momento", comunicou em nota assinada por "Tamires". Os comentários da publicação, contudo, foram desativados.

Post de Monique Alfradique - Foto: Reprodução/Instagram

Monique Alfradique está confirmada no elenco de 'Êta Mundo Melhor'

Vale lembrar que Tamires é o nome de sua personagem na próxima novela das 18h da Globo, Êta Mundo Melhor, continuação de Êta Mundo Bom (2016). A trama, que estreia em junho deste ano, é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, e conta com a direção de Amora Mautner.

A personagem, Tamires, é uma mulher bonita e sedutora que será a nova gerente do Dancing. "Viver a personagem Tamires na novela 'Êta Mundo Melhor', com direção da maravilhosa Amora Mautner, será uma experiência incrível! Ela é uma mulher cheia de nuances, sedutora, com uma personalidade forte e intrigante", disse Monique.

"Estou muito animada para explorar essa história e compartilhar essa jornada com o público. E trabalhar novamente com o Walcyr Carrasco é um privilégio, e tenho certeza de que essa novela vai conquistar o coração de todo mundo!", acrescentou a famosa.

Quem também está em Êta Mundo Melhor é a atriz Larissa Manoela. "Se o mundo já tava bom, agora ele vai ficar ainda melhor. É oficial! Eu tô de volta na nossa próxima novela das seis. A gente se vê em Êta Mundo Melhor!", disse Larissa ao anunciar a novidade. Veja!

Leia também: Larissa Manoela está confirmada em nova novela da Globo: 'Tô de volta'