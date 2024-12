Ana Maria Braga surge de look brilhante com o namorado para show em SP

A apresentadora Ana Maria Braga e o namorado Fabio Arruda comparecem ao show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, em São Paulo

A apresentadora Ana Maria Braga escolheu um look totalmente ornamentado com bilhos para aproveitar o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, no Allianz Parque, em São Paulo. Nesta quarta-feira, 18, a artista apostou em uma calça e blusa brilhante recortada para a noite com o namorado, o jronalista esportivo Fabio Arruda.

Confira, abaixo, os registros do casal:

Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga e Fabio Arruda | Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento

No último sábado, 14, no Altas Horas, a apresentadora do Mais Você deu detalhes sobre o romance, que iniciou na pandemia, com direito a paixão à primeira vista: "Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar.", disse.

Ana Maria também falou dos elementos de uma relação saudável. "Além de obviamente gostar da outra, né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos."

"Ele é muito parceiro, então 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro", acrescentou.

