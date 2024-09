Ana Maria Braga estreia novo quadro fora da Globo; saiba os detalhes

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou que vai estrear quadro de entrevistas nas redes sociais chamado Acorda, Menina. Saiba detalhes

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou uma novidade nesta terça-feira, 10. Em um vídeo publicado no Instagram, ela revelou que vai estrear um quadro de entrevistas nas redes sociais chamado 'Acorda, Menina'. O objetivo do quadro é debater de forma mais profunda temas de interesse público.

"Novidade! Nesta quinta-feira, dia 12, às 19h30, eu estreio um quadro de entrevistas aqui nas minhas redes sociais. Nosso primeiro convidado será um dos maiores médicos especialistas em câncer do Brasil, o meu médico, Dr. Antonio Carlos Buzaid, do Instituto Vencer o Câncer", contou.

Na sequência, Ana Maria Braga revelou mais detalhes sobre o quadro, intitulado Acorda, menina!, famoso bordão que acompanha a apresentadora há mais de 20 anos. "Aqui vai ser um espaço para a gente tirar dúvidas e conversar com mais tempo sobre assuntos tão importantes como o câncer".

E completou: "As transmissões serão ao vivo e você pode participar enviando dúvidas e comentários. Ah, e, se quiser, já pode mandar agora nos comentários a sua dúvida que a gente vai montando uma listinha. Acione o lembrete aqui do post para você receber o aviso na hora de começar a live, tudo bem? Até lá!".

Ana Maria Braga expõe revolta após tragédia com adolescentes

Recentemente, a apresentadora Ana Maria Braga demonstrou revolta no Mais Você ao falar sobre morte de dois adolescentes, Heros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Peres Santana, de 16 anos, atropelados por um motorista alcoolizado na Zona Norte de São Paulo no dia 31 de agosto.

Durante a atração, Ana Maria desabafou sobre o caso depois de ver o depoimento da mãe de Heros, Michele, no velório do filho. "A pergunta que se faz agora é: e se esse menino fosse seu filho? E se esses meninos fossem filhos de um 'bam bam bam' aí? Ia ser assim? Era isso que ia acontecer? Tem uma mãe pedindo pelo amor de Deus por justiça! Que país é esse, gente?", questionou ela.

"Tanto tem se falado que tem que respeitar a legislação. Mas para que as pessoas aprendam que tem que respeitar o que está escrito, tem que ter exemplo. Alguém tem que punir as pessoas que não cumprem a lei! Vai fazer isso num país que chamam de 'mais evoluído'! Vai nos Estados Unidos, faz um negócio desses e vê para onde você vai! (...) Cadê a lei? "É empatia o nome disso, se ponha no lugar dessas mães! (...) A gente vive vendo isso. Cadê a punição?", cobrou. Leia mais.