Daniela Albuquerque relembra infância marcada por traumas: 'Batia em mim'

Daniela Albuquerque marcou presença no podcast Bispa Sonia Talks e relembrou momentos difíceis de sua infância. A apresentadora revelou que sofria violência doméstica ao lado da mãe e dos irmãos.

“Minha mãe era casada com esse homem, e ele era muito violento. Batia em mim, nos meus irmãos, na minha mãe. Ele era alcoólatra, chegava em casa e jogava as panelas”, disse ela.

A famosa também revelou que o padrasto não gostava de dividir comida. "Fazia doce, comia na nossa frente e guardava na geladeira. Eu queria comer, mas ele nem oferecia”, desabafou.

Daniela afirmou que foi a fé que lhe deu forças para seguir. "Tinha uma mulher fazendo uma oração com a mão na minha cabeça. Eu comecei a pedir com muita fé para não ter mais aquela vida, para não ver minha mãe sofrendo, minha mãe apanhando”, contou.

Comemoração

A filha caçula de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo, Antonella, completou dez anos nos últimos dias e ganhou uma grande festa do pijama na mansão onde mora com os pais. A apresentadora compartilhou fotos do evento especial e impressionou.

Após exibir alguns detalhes da comemoração com tema de ursos, a comandante do Sensacional, da RedeTV!, publicou os cliques profissionais. Nos registros, a famosa apareceu curtindo com a caçula o momento em casa e exibindo o look dela. Além disso, a modelo surgiu com o esposo, a mãe e a primogênita, Alice, de 12 anos.

"Recebi fotos maravilhosas do aniversário da minha princesa Antonella! Como é bom registrar esses momentos tão especiais e reviver cada sorriso, cada abraço e toda a alegria desse dia inesquecível.

Meu Deus como ela está linda nesse vestido. Ela ficou linda demais", falou sobre a ocasião e o look feito especialmente para a garota.

Vale lembrar que, apesar de viver uma vida luxuosa atualmente, a famosa, casada com o empresário Amilcare Dalvo Jr., é de origem humilde e sempre relembra suas raízes. "Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, comentou sobre não ter tido festas como suas herdeiras.

