Virginia Fonseca surge de biquíni e recebe elogio da filha: 'Achando bonita'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca exibiu a sua boa forma ao usar um biquíni verde e recebeu um elogio fofíssimo da filha

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 3, a digital influencer aproveitou o dia de sol em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Virginia exibiu a sua boa forma impecável antes de ir para a sauna e recebeu um elogio da filha Maria Flor, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe.

"Hidratando o cabelo para ir para a sauna", escreveu a famosa. De longe, a pequena disse que a mãe estava bonita.

"Está achando a mamãe bonita? Ai pequenininha, você que é, amor da vida da mãe. Flofo me achando bonita", disse a mamãe coruja.

Além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e de José Leonardo, de seis meses.

Desabafo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, ela é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de seis meses.

Como as duas meninas mais velhas já vão para a escola, é normal ficarem doentes com mais frequência devido ao contato com outras crianças. Na quarta-feira, 2, a digital influencer fez um desabafo sobre essa fase difícil dos pequenos.

"Deixa eu falar um negócio que não me contaram. Quem tem dois filhos ou mais, três, quatro... Primeiro, que tanto de vírus é esse? Eu queria entender que tanto de vírus é esse que existe porque assim, surreal. A Maria Alice, semana passada ela estava com um vírus, sarou. Essa semana já pegou outro. Aí você tem dois filhos ou mais, vai um passando para o outro. Quando você piscou, o outro já pegou de novo. Aí você piscou, o outro sarou e o outro pegou. Fica nisso e você não tem um minuto de paz. Se juntar tudo, dá uns cinco dias sem vírus no mês", brincou ela.

A famosa ainda recebeu mensagem de uma seguidora que está enfrentando o mesmo problema. "Eu tenho seis filhos, o menor com cinco meses. E isso é real, estou vivendo essa fase", disse a internauta. "Mana, como está a sua saúde mental?", respondeu Virginia.

Leia também: Virginia explica por que assessor não morará mais com ela