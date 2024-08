Ana Hikari abre o jogo sobre relacionamento aberto: 'Imposição minha'

Ana Hikari abriu o jogo sobre ter um relacionamento aberto com o uruguaio Facundo Connio e contou que só namora nessas condições

Atualmente, Ana Hikari está no ar como a vilã Mila em Família É Tudo, novela exibida pela Rede Globo. Apesar das crueldades, a atriz de 29 anos contou que consegue se compadecer com a personagem.

"Ela tem essa essência sonhadora, se aliar ao Hans (Raphael Logam) foi a maneira que encontrou de sair dessa vida de menos oportunidade. Fico chocada com os textos e falas, mas me compadeço com ela", disse ela em entrevista para o F5. Apesar disso, Ana espera que Mila tenha um final que merece, diante das maldades que comenteu.

Durante a entrevista, Ana Hikari também comentou o fato de ser atriz, e não influenciadora. "Adorei quando a Alice Wegmann escreveu sobre isso, eu estava morrendo de vontade de escrever também, mas estava em um dilema. As pessoas falam 'você tem que criar conteúdo', não é minha praia. As pessoas me seguem porque sou atriz, não influenciadora", afirmou.

A artista conta com mais de um milhão de seguidores no Instagram e 1,4 milhão no TikTok. "Coloco porque quero, mas não porque sou obrigada e não gostaria que colegas de profissão se sentissem obrigados. Faço porque gosto e tenho facilidade", contou ela.

Relacionamento aberto

Atualmente, Ana Hikari namora o chef de cozinha uruguaio Facundo Connio e o relacionamento é aberto como todos que ela já teve na vida. O primeiro foi aos 19 anos quando Ana ainda cursava Artes Cênicas na Universidade de São Paulo.

"Na verdade, eu quase obriguei ele a isso. Foi uma imposição minha. Comecei a ler textos teóricos e a questionar a monogamia, que só existe para as mulheres. Homens sempre traíram e isso é socialmente aceito", explicou.

Além disso, a estrela fez questão de afirmar que também é possível ser traída mesmo estando em um relacionamento aberto. "Cada casal tem as suas regras, é sentar e conversar em detalhes e definir limites, com o que cada um se sente confortável. Essa fidelidade é mais preciosa, você está cuidando de uma regra que veio de uma vulnerabilidade da pessoa que você ama".

Recentemente, Ana Hikari fez um desabafo sobre ser chamada sempre de "japonesa"."Hoje, no trabalho, fui chamada de japonesa na empresa que trabalho há sete anos, e onde todos sabem o meu nome. São 116 anos imigração japonesa, 116 anos que os primeiros japoneses chegaram no Brasil e escolheram esse país para ser seu novo lar. Tem mais de 100 anos que meus avós maternos se mudaram para o Brasil e se naturalizaram cidadãos brasileiros. Minha mãe nasceu aqui, ela é brasileira. Eu nasci aqui, sou brasileira", disse ela.