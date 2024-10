Edu Guedes revela preocupação de Ana Hickmann antes de assumir namoro

Noivos, os apresentadores Edu Guedes e Ana Hickmann revelaram que o casal passou por um momento de incerteza no início do romance

O apresentador e chefe Edu Guedes surpreendeu o público ao revelar que a noiva, Ana Hickmann, enfrentou um momento de incerteza em relação ao casal, ainda no início do romance. O casal, que assumiu o namoro em março deste ano, abriu o coração e contou pela primeira vez como foi o processo até oficializarem a união publicamente.

O assunto foi abordado por Ana e Edu em um vídeo publicado no canal do chefe de cozinha, no YouTube. De acordo com famoso, os dois, que mantêm uma amizade de mais de 20 anos, ficaram indecisos no começo sobre dar um passo a mais na relação.

"A gente, no começo, pensou se iria namorar. Porque sempre fomos amigos e não tínhamos essa certeza. Aí foram passando os meses e a gente decidiu falar com o Alezinho [filho de Ana Hickmann] e com a Maria [filha de Edu Guedes]. Antes disso, eu falava com a Ana: agora a gente vai namorar sério?", contou ele. "Ele foi me dar umas intimadas", brincou a loira.

Ana Hickmann, então, explicou que sua maior preocupação envolvia não só os herdeiros dos dois, mas também os sentimentos do companheiro, uma vez que ela havia terminado um casamento de 25 anos com o empresário Alexandre Correa. "Ela é muito preocupada com as pessoas. Ela ficava preocupada comigo por tudo que ela estava passando", disse Edu Guedes.

Em seguida, ele revelou que Ana cogitou não assumir o namoro devido às questões mencionadas. "Algumas vezes ela chegou até a pensar que era melhor não namorar, mas depois ela mudou de ideia", finalizou o noivo da apresentadora da Record TV no vídeo em seu canal.

Ana Hickmann e Edu Guedes organizam preparativos para casamento

Em setembro deste ano, Ana Hickmann e Edu Guedes encantaram amigos e fãs ao oficializar o noivado em um almoço para as 50 pessoas mais íntimas do casal. Agora, eles seguem com os preparativos para uma data ainda mais especial: o casamento.

A assessoria dos apresentadores informou ao portal LeoDias que eles ainda estão no início da organização para o grande dia. "Eles ainda estão vendo os detalhes, tudo bem no começo ainda. O casamento não será esse ano", disse a equipe, demonstrando que tudo indica que o casório deve acontecer em 2025.

