Ana Hickmann revela preparativos para o casamento com Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann exibe reforma na mansão histórica Casa Gialla, localizada em uma fazenda de mais de 150 anos no interior de São Paulo

Nesta quinta-feira, 30, apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, revelou a reforma da restauração da mansão histórica Casa Gialla, onde será seu casamento com o chef de cozinha Edu Guedes ainda sem data confirmada. Na ocasião, a ex-modelo aparece em um vídeo, publicado em seu canal no YouTube, mostrando o andamento dos preparativos.

Ana mostrou o imenso salão da casa com todas as janelas sendo restauradas e também um portal novo colocado na entrada. E anunciou o local da cerimônia:

“É aqui que a história da Casa Gialla começa. O desejo do nosso casamento, da festa pra fazer aqui, depois do canal do YouTube e várias outras coisas que a gente foi imaginando pra nossa vida e essa árvore aqui vai ser muito especial pro nosso casamento. Não dá pra ver muita coisa porque é só uma árvore, mas em breve vou poder mostrar pra vocês.”

Assista ao vídeo na íntegra:

Casa Gialla

A antiga fazenda São Bento, no interior de São Paulo, agora se chama Casa Gialla. A fazenda tem mais de 150 anos e está passando por uma grande restauração para preservar as memórias do local, que atualmente é cenário de conteúdos de culinária, decoração e a reforma.

O nome Casa Gialla, que significa “Casa Amarela” em italiano, foi escolhido pelo casal por conta de sua herança cultural e da mescla de tradições com modernidade.

Em dezembro de 2024, Ana Hickmann havia revelado que o casamento aconteceria em um local que ainda estava passando por reformas. "Nós tínhamos uma data marcada, mas a gente acabou resolvendo mudar essa data, porque nós chegamos à conclusão que o lugar que a gente quer que essa cerimônia aconteça, ele não estava pronto", disse a comunicadora ao Leo Dias.

Leia também: Ana Hickmann mostra momento fofo com o filho Alexandre