Ana Hickmann abre o coração em declaração para o filho: 'Amor da minha vida'

A apresentadora Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto inédita ao lado do filho, Alezinho, de 10 anos

A apresentadora Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 14, ao compartilhar uma foto inédita ao lado do filho, Alezinho, de 10 anos. O menino é fruto do seu antigo casamento com o empresário Alexandre Correa.

Na imagem, os dois aparecem sorridentes. "Amor da minha vida!!!! 2025 está sendo um ano de novidades, expectativas e muito amor. Estamos tão felizes com tudo que tá acontecendo!!! O Alezinho tá curtindo as férias ainda, mas já estamos ansiosas pra tudo de bom que vai acontecer nos próximos meses. E vocês?? Quais planos quer realizar esse ano??", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram os dois. "Cada dia ele parece mais com você. Lindos", disse uma. "Que fofura! Vocês dois são a coisa mais linda do mundo!", escreveu outro. "Lindos, Alezinho com rostinho de pré adolescente", observou uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann abre o jogo sobre ter outro filho

Recentemente, Ana Hickmann compartilhou em seu canal no Youtube um vídeo em que responde diversas perguntas dos seguidores. Entre os assuntos, ela contou que engordou 12kg e fica triste com os rumores de gravidez, já que ela tem muito desejo de engravidar novamente.

"Gente, não estou grávida. Estou muito acima do meu peso. Está sendo muito cruel essa cobrança. Quer dizer que eu não tenho direito de aumentar o meu peso? Se eu aumentar o peso estou grávida? Sempre tive o sonho de ser mãe pela segunda vez. Lá atrás eu contei esse desejo. Foi uma sacada para quem estava comigo e fez de tudo para isso nunca acontecer", declarou.

E completou: "Mas Deus sabe o que faz e não aconteceu. Mas é um sonho que ainda existe dentro de mim. Ainda tenho o sonho de ser mãe e escutar isso o tempo todo dói e machuca. Eu começo a me cobrar porque não está acontecendo. Eu não tenho nada de errado, sou uma mulher saudável. Meu companheiro também hoje é super saudável. Então essa cobrança é muito chata".

Leia também: Ana Hickmann encanta com registros de viagem em família