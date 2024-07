Ana Hickmann mostra momentos marcantes e fala de superação: 'Tudo passa'

Ana Hickmann reuniu alguns momentos marcantes em um vídeo compartilhado nas redes sociais e comentou sobre seu momento de superação

Nesta segunda-feira, 22, Ana Hickmann compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo com alguns momentos marcantes que viveu recentemente. Entre eles estão uma palestra sobre violência doméstica e uma viagem que fez ao lado do noivo Edu Guedes e do filho Alexandre, de nove anos, fruto do seu antigo casamento com Alexandre Correa.

Para narrar o vídeo, a apresentadora usou um áudio sobre superação. "Se existe uma coisa que consigo reconhecer a cada dia que se passa, é que não há tempestade que me faça esquecer que sempre o sol vem depois".

Na legenda, Ana ainda escreveu uma frase de positividade e desejou uma boa semana aos seguidores. "Que a gente nunca esqueça que o sol está ali, pronto para brilhar para a gente de novo. Tudo passa! Boa semana", escreveu ela.

Ana Hickmann terminou o seu relacionamento de mais de 20 anos com Alexandre Correa no ano passado, após ser vítima de violência doméstica. Agora, a famosa está noiva de Edu Guedes, com quem já mantinha uma amizade antiga.

Ana Hickmann dá detalhes de preparativos para casamento

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes deram um novo passo importante no relacionamento. Juntos há alguns meses, eles ficaram noivos! Em entrevista ao portal Leo Dias, a loira contou como estão os preparativos para a oficialização da união. Segundo ela, detalhes como vestido, data ou local não foram definidos.

“Não, ainda não comecei a ver vestido, acabei de ser pedida em casamento (…) Estamos começando a ver. A verdade é que eu fui pedida em casamento quando estávamos em Portugal, logo depois emendamos uma viagem de férias com nossos filhos e a gente acabou de voltar. Passamos a última semana trabalhando igual doidos, então não tivemos tempo para pensar”, disse ela.

Segundo a apresentadora, os dois ainda não oficializaram o noivado para a família. “Os primeiros a saberem de tudo são os nossos filhos, como fizemos desde o princípio, mas a primeira coisa que eu quero fazer é oficializar o noivado com a minha família. O pedido foi feito, mas ele ainda tem que falar com a minha mãe”, contou.