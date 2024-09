Ana Hickmann abre álbum de fotos inéditas com as irmãs: 'Genética linda'

A apresentadora Ana Hickmann resgatou fotos raras em família para celebrar o aniversário de uma das irmãs, Fernanda Hickmann

Ana Hickmann realizou uma bela homenagem à irmã, Fernanda Hickmann, que completa mais um ano de vida nesta terça-feira, 25. Por meio das redes sociais, a apresentadora da Record TV resgatou fotos inéditas em família para celebrar a data e ressaltou o quanto o mês de setembro é especial.

Nas imagens publicadas por Ana, ela aparece em diversos momentos marcantes ao lado de Fernanda, Isabel Hickmann, sua outra irmã, e os sobrinhos. "A primavera começou!!! Setembro é o mês das cores vibrantes e alegres. E também é o mês de aniversário da mulher que tanto admiro e amo", iniciou ela na legenda, se referindo à aniversariante do dia.

"Todos nós temos muita sorte e o privilégio de ter você em nossas vidas. Mulher forte, guerreira, destemida, resiliente, firme, empoderada, linda e super mãe!!!! Muito obrigada por estar sempre ao meu lado enfrentando todos os desafios. A gente te ama muito!!!!!!! Feliz aniversário", completou Ana Hickmann.

Nos comentários, diversos admiradores da apresentadora deixaram mensagens carinhosas às três irmãs. "Família linda. Felicidades, Fernanda", declarou uma internauta. "Meu Deus, que família é essa? Mulherada linda!", disse outra. "Que genética linda", ressaltou uma terceira.

Vale lembrar que além de Isabel e Fernanda, Ana Hickmann também tem dois irmãos: Luiz Carlos Hickmann e João Hickmann.

Confira a publicação:

O noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar novas fotos de seu noivado com o chef de cozinha Edu Guedes, ocorrido no sábado, 14. Nos cliques, a apresentadora aparece com o filho, Alezinho, e a enteada, Maria, e falou sobre o apoio deles em relação ao casamento.

"Nada faria sentido se não tivéssemos os nossos filhos ao nosso lado. Alezinho e Maria estão vivendo cada passo dessa nova fase junto com a gente e ontem vivemos um momento muito emocionante, vendo as pessoas mais importantes da nossa vida abençoando as alianças. Nós amamos muito vocês!!!", declarou a loira.

Ana também fez um post para mostrar o look que ela e Edu escolheram para esse dia tão importante. A apresentadora usou um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef de cozinha apostou em um terno da marca Boss; confira mais detalhes!