Ana Hickmann usou as redes sociais neste domingo, 15, para compartilhar novas fotos de seu noivado com o chef de cozinha Edu Guedes. Nos cliques, a apresentadora aparece com o filho, Alezinho, e a enteada, Maria, e falou sobre como o apoio deles em relação ao casamento.

"Nada faria sentido se não tivéssemos os nossos filhos ao nosso lado. Alezinho e Maria estão vivendo cada passo dessa nova fase junto com a gente e ontem vivemos um momento muito emocionante, vendo as pessoas mais importantes da nossa vida abençoando as alianças. Nós amamos muito vocês!!!", declarou a lora, que ficou noiva neste sábado, 14.

Hickmann também fez um post para mostrar o look que ela e Edu escolheram para esse dia tão importante. A apresentadora usou um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef de cozinha apostou em um terno da marca Boss. "Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel??? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos!!! Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos", escreveu a famosa ao postar as fotos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann e Edu Guedes mostram preparativos do casamento

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. A apresentadora se prepara para subir ao altar com Edu Guedes em breve e os preparativos para o grande dia já estão a todo vapor.

Nesta quinta-feira, 5, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram o momento em que o casal escolheu os convites que serão enviados para os padrinhos. É possível ver que a caixa contém uma garrafa de vinho e outros mimos. "Agora chegou uma das minhas partes favoritas de organizar o casamento, os convites dos padrinhos!!!!", disse ela em um trecho. Saiba mais!