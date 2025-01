Duda Reis revela se pretende fazer mesversário para a filha Aurora

Duda Reis respondeu perguntas dos seus seguidores e revelou se pretende fazer uma festa para celebrar o primeiro mês da filha Aurora

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A digital influencer está radiante com a filha Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes. A pequena veio ao mundo no início de janeiro.

Nesta quarta-feira, 15, a famosa afirmou que tem sido muito questionada se pretende fazer uma festa para celebrar o primeiro mês da pequena e confirmou que sim.

"Vocês ficaram me perguntando ontem se a gente vai fazer mesversário. Olhem bem para minha cara. Gente, eu sou a louca da comemoração. Eu não gosto de comemorar muito o meu aniversário, mas das pessoas ao meu redor eu amo. É óbvio [que vou fazer]. Hoje a gente estava organizando os temas e tivemos uma ideia muito legal, depois eu vou contar para vocês. Óbvio que a gente vai fazer, não vou perder a oportunidade", disse ela.

Na legenda do vídeo, Duda ainda ressaltou que ama comemorações. "Claro que vamos fazer. Eu amo comemorar".

A família vai aumentar?

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Na terça-feira, 14, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas.

Ao lado do marido Eduardo Nunes, Duda contou quando pretende ter o segundo filho. Eles já são pais de Aurora, que nasceu recentemente.

"Claro que a gente pretende. A gente ia fazer o segundo com nove, dez meses [da Aurora]. Mas a gente vai esperar um pouquinho", disse Eduardo. "Eu até coloquei Implanon. Quando ela estiver com um ano e pouco, dois anos, aí a gente tenta de novo", completou Duda, que já colocou o seu método contraceptivo.

Em seguida, Duda revelou os motivos de ter optado pela cesárea. "Eu acho que é uma das partes mais desafiadoras quando a gente descobre que está grávida. Eu ficava pensando muito no parto e confesso que tirava um pouco a minha paz. Muita gente me pergunta por que eu escolhi cesárea. É muito pessoal, não existe certo ou errado. Existe o que é melhor para você. Dentro das minhas condições, principalmente emocionais, eu escolhi o que é mais confortável para mim, que de fato foi a cesárea. Eu sempre tive a sensação que eu não aguentaria o parto normal, a dor seria demais e eu não queria sentir essa dor. Então, para mim a cesárea foi a melhor opção e foi super tranquilo".

Leia também: Duda Reis mostra grande semelhança com a filha Aurora