Pedro Sampaio surge de muletas e explica o que aconteceu: 'Rompi'

O cantor Pedro Sampaiousou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para compartilhar uma situação delicada. Após sofrer um acidente enquanto se apresentava em um festival no último domingo, 12, o artista contou que rompeu o ligamento do joelho. Apesar disso, ele garantiu que está bem e sua agenda de shows segue normal.

"Me resguardei nos últimos dias para vir aqui dar notícias mais completas pra vocês. No último sábado, enquanto fazia um show, rompi o ligamento do meu joelho, que já estava um pouco afetado após eu me machucar nas férias. Fui para o camarim receber atendimento e logo voltei pro palco para continuar o show", iniciou.

E complementou: "Após o final do show, fui para o hospital tomar as medidas necessárias. Quero tranquilizar todos vocês que estou bem e minha agenda de shows segue normal. A cirurgia não tem urgência para ser feita e irei tomar todos cuidados para não agravar a situação. Obrigado por todas mensagens de carinho".

O que aconteceu?

Segundo informações do portal Quem, o artista estava em cima de uma estrutura metálica com os dançarinos e deu um pulo para descer para um degrau mais baixo. Nesse momento, caiu deitado no chão e machucou o joelho.

Ele chegou a ser carregado para fora do palco com a ajuda dos dançarinos. Momentos depois, voltou, novamente com apoio dos bailarinos, para se sentar em uma cadeira e continuar com a apresentação. Com isso, terminou seu show com o joelho imobilizado.

