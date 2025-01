Rico Melquiades afirma estar surpreso com investigação policial: ‘Provar inocência’

Operação Game Over

Rico Melquiades é alvo da Operação Game Over da Polícia Civil de Alagoas

Rico Melquiades (31) foi um dos alvos da Operação Game Over 2, da Polícia Civil de Alagoas, nesta quarta, 15. A investigação das autoridades policiais visa combater irregularidades em jogos de azar online, como o 'jogo do tigrinho', culpado por provocar uma pandemia do vício e endividar famílias brasileiras nos últimos meses.

O campeão de A Fazenda 13 foi acordado às 5h da manhã com a visita dos agentes em sua casa. Ele teve parte de seus bens apreendidos para fins investigativos e, segundo rumores, não tem acesso às suas contas bancárias por tempo indeterminado.

A Polícia Civil confirma a investigação, mas não revela detalhes. Outros influenciadores de Alagoas também foram alvos, mas os nomes ainda são mantidos em sigilo. Todos com ligação aos jogos de azar e publicidades das BETS nas redes sociais.

A CARAS Brasil procurou a equipe de Rico Melquiades e questionou sobre a Operação Game Over. Em nota assinada por seus advogados, o influenciador se diz surpreso com a polícia e afirma que vai colaborar com a investigação.

"A defesa ainda não teve acesso aos autos da investigação. Tão logo que tenhamos acesso, todas as providências jurídicas cabíveis serão tomadas. Rico, reitera sua disponibilidade e respeito pela Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, deixando claro que agirá de maneira transparente e corre com o caso", diz.

"Estando surpreso em ter sido alvo da referida investigação, pois sempre prezou pela divulgação de BETS com regulamentação e dentro das regras estabelecidas, reafirmando que assim que tudo for resolvido e esclarecido perante as autoridade policiais e o Judicial de Alagoas, informará a todos, em respeito ao público que o segue", diz o comunicado.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RICO MELQUIADES:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rico Melquiades 🔥 (@ricoof)

Leia também:Matteus Cardoso fala sobre novo personagem e relembra Mar do Sertão: 'Me provocou'