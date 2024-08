Aline Gotschalg revela que gostaria de remover tatuagem

Aline Gotschalg respondeu algumas perguntas dos seguidores em suas redes sociais e revelou o desejo de remove uma de suas tatuagens

Em suas redes sociais, Aline Gotschalg sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 22, a ex-BBB aproveitou para responder algumas perguntas dos fãs em sua conta no Instagram. Um seguidor quis saber se ela removeria alguma tatuagem.

Aline mostrou um vídeo em que deixa à mostra uma tatuagem de mandala na perna e contou que gostaria de removê-la, porém não tem coragem devido à dor. "Queria remover essa no quadril que aparece nesse vídeo. Nunca vou tirar porque é gigante e não quero sentir dor", disse ela.

Desabafo

Aline Gotschalg usou as redes sociais para contar aos seguidores que foi internada recentemente. Nos Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 15 postou uma foto em que aparece no hospital, usando uma máscara, e contou que estava sentindo muita dor devido a uma pedra no rim.

"Vocês não sabem o que eu ganhei hoje... uma pedra no rim direito. Hoje eu senti foi dor, viu?", contou ela. Em seguida, Aline mostrou um bilhetinho que recebeu de uma fã. "Mas também ganhei amor. Sou muito grata por ter muitas seguidoras maravilhosas", completou ela.

Em março deste ano, Aline precisou ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratar os sintomas da dengue. Na ocasião, ele foi diagnosticada com a doença e os médicos decidiram deixá-la em observação por causa da queda nos índices de seus exames.

"Minhas plaquetas baixaram muito e tive que ser internada na UTI. Sigo na esperança de ter uma melhora nos próximos dias. Estou muito chateada. Essa era uma semana cheia de trabalhos incríveis que esperei meses. Ainda sem acreditar que um mosquito é capaz de fazer tamanho estrago. E não, eu nunca tinha tido dengue. Enfim, preciso aceitar o que eu não posso mudar, né? Triste demais de perder trabalhos com marcas tão incríveis e que estava ansiosa para compartilhar com vocês", desabafou.