Alexandre Correa se manifesta após ganhar direito de receber pensão de Ana Hickmann

O empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, compartilhou uma declaração oficial após a apresentadora ser condenada a pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil por mês até que todos os processos judiciais que os dois travam sejam encerrados. A decisão da juíza Renata Cristina Rosa da Costa, da Vara de Famílias e Sucessões de Itu, não teve detalhes sobre início de pagamentos revelados.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Alexandre celebrou a novidade. "As últimas notícias são como se fosse dar água e sombra a um homem que está no deserto. Muito me acalma diante de tantos e tantos dias de sofrimento", disse ele.

"Sendo muito honesto com vocês, se tivesse um pedido a Deus, jamais queria que nada disso tivesse acontecido na minha vida e que tivesse havido uma separação normal, como qualquer casal. Pediria que nada disso tivesse acontecido mediante a tanta exposição e sofrimento", falou o empresário.

"Tudo poderia ter sido muito mais simples e prático. Mas, infelizmente, não foi a escolha da outra parte. Agradeço a Deus pelos últimos acontecimentos divulgados pela imprensa e espero poder acordar deste pesadelo o mais rápido possível", completou Alexandre na publicação.

O que aconteceu?

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que atualmente vive relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes, de 50.

"Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, a defesa de Ana Hickmann lamenta a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio, sabidamente em segredo de justiça. Por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade", declarou a equipe de Ana à Quem.

A juíza responsável por julgar o caso interpretou que Alexandre "foi afastado das empresas nas quais figura como sócio com a autora [Ana], as quais representavam a principal fonte de renda do ex-casal e onde exercia seu trabalho". Em outro trecho, ela destaca que o empresário ajudou a artista a administrar as empresas, que estão com dívidas que podem chegar a R$ 40 mil.

Foi determinado também que Alexandre deverá pagar, a título de alimentos, R$ 4,5 mil para o filho Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento com Ana.

