Ana Hickmann é condenada a pagar pensão de R$ 15 mil por mês ao ex-marido

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determina que a apresentadora Ana Hickmann deve pagar pensão compensatória ao ex-marido, Alexandre Correa

A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, foi condenada a pagar uma pensão compensatória de R$ 15 mil por mês ao ex-marido, Alexandre Correa, de 53. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que atualmente vive relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes, de 50.

"Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, a defesa de Ana Hickmann lamenta a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio, sabidamente em segredo de justiça. Por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade", declarou a equipe de Ana à Quem.

A juíza responsável por julgar o caso interpretou que Alexandre "foi afastado das empresas nas quais figura como sócio com a autora [Ana], as quais representavam a principal fonte de renda do ex-casal e onde exercia seu trabalho". Em outro trecho, ela destaca que o empresário ajudou a artista a administrar as empresas, que estão com dívidas que podem chegar a R$ 40 mil.

Foi eterminado também que Alexandre deverá pagar, a título de alimentos, R$ 4,5 mil para o filho Alezinho, de 10 anos, fruto do relacionamento com Ana.

O que aconteceu?

Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram em 2023. A apresentadora o acusa de violência doméstica e de ter falsificado sua assinatura em contratos. O empresário, inclusive, admitiu que houve um "desentendimento" com a ex-mulher na época, mas negou as agressões.

Em 2019, Hickmann confessou, em entrevista ao canal no YouTube de Gabriela Pugliesi, o motivo de ter se casado aos 16 anos, com Alexandre Correa. Na época, o empresário tinha 25. Segundo a apresentadora, foi por "uma paixão louca e necessidade".

