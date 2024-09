Aisha Moura, de Família é Tudo, revela o que carrega da Alemanha: 'Sou misturada'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Aisha Moura, de Família é Tudo, conta mais detalhes sobre a junção de suas raízes alemãs e brasileiras

No ar como a skatista Nicole de Família é Tudo, Aisha Moura (24) celebra o papel de destaque na trama global. Nascida na Alemanha, a artista veio para o Brasil com apenas 6 anos e assegura que seu coração tem espaço para as duas culturas.

"Eu sou bem misturada mesmo. Meu jeitinho é mais brasileiro e, apesar de falar alemão, a língua com que me sinto mais confortável é realmente o Português", explica Aisha Moura , em entrevista à revista CARAS. "Por outro lado, tenho a pontualidade e a organização alemãs: eu não me atraso para os compromissos, chego sempre no horário marcado."

Filha de uma coreógrafa brasileira e um curador de festivais alemão, a atriz conta que cresceu em meio às artes. No entanto, foi aos 13 anos que ela entrou no Teatro Tablato e sentiu a virada de chave em sua vida quanto a sua profissão.

Leia também: Aisha Moura, de Família É Tudo, vê sonho se concretizar na TV: 'Experiência incrível'

"Sempre experimentei todos os tipos de arte, fiz aulas de tudo que você pode imaginar, circo, canto, sapateado, jazz, mas foi no teatro que eu encontrei esse lugar de santidade absoluta. Com 13 anos, eu entrei para o Teatro Tablado e foi ali o momento de virada. Foi ali que eu pensei: isso aqui me faria feliz para a vida."

Antes de Família é Tudo, ela esteve na novela Amor de Mãe (2019), mas em um papel com menos destaque. Agora, ela celebra o crescimento da skatista Nicole. "Me falaram que era um personagem pequeno, mas a história cresceu, ganhei espaço e acho que isso tem a ver com a recepção do público, que se identifica com o personagem."

"Apostei minhas fichas, dei o meu melhor para que isso acontecesse. O crescimento dela na trama é visível", completa. "Virou uma realidade para mim as pessoas me pararem nas ruas, pedirem fotos e, para ser sincera, acho tudo isso o máximo."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE AISHA MOURA NO INSTAGRAM: