Adversário de Gabriel Medina ganha simpatia de brasileiros por conexão com Brasil

Jack Robinson, o surfista australiano que derrotou Medina na final olímpica, ganhou medalha de prata e a simpatia dos brasileiros por um motivo fofo

Apesar de ter deixado Gabriel Medina fora da final do surfe olímpico, em Teahupo'o no Taiti, Jack Robinson conseguiu reverter o baixo-astral deixado nos brasileiros por um motivo fofo: o autraliano é casado com uma brasileira, a influenciadora Julia Muniz. Apesar de ter ganhado a medalha de prata na última segunda-feira (6), nas redes sociais, brasileiros deram ouro para o atleta, pela performance e pela conexão especial com o país.

Durante a final entre Jack e o francês Kauli Vaast, internautas brasileiros decidiram torcer pelo australiano: "Estaremos apoiando Jack Robinson agora, porque, apesar de ter eliminado o Medina na semifinal, ele é casado com uma brasileira, ou seja, mais uma medalha de ouro para o Brasil caso ele ganhe", declarou um usuário do X, anter de Vaast conquistar o primeiro lugar.

"Amo que na prática temos 13 medalhas, mas na teoria temos muito mais porque decidimos adotar atletas nessa olimpíada", relembrou a outra.

Jack e Julia vivem na Autrália e são pais de Zen. Em junho, o casal esteve com o filho em Saquarema no Rio de Janeiro. Nas redes, a brasileira celebrou a vitória do marido: "Um momento de união total! Estou tão orgulhado de tudo o que você tem feito e do incrível resultado que trouxe. Vamos nessa!", escreveu ela.

Brasileiros reclamam de falta de ondas nas Olimpíadas

Apesar de ter conseguido um "tubo" na semifinal, o conterrêneo da esposa de Jack, Gabriel Medina, não teve a mesma sorte. O atleta brasileiro teve uma performance inferior a do australiano em decorrência da calmaria do mar de Teahupo'o. Vale lembrar que as provas no mar foram adiadas e ocorreram na segunda-feira por contar das condições das ondas.

Nas redes, torcedores do surfista se revoltaram com a continuidade da bateria do atleta em um momento tão ruim: "Qual é o sentido do Medina perder sendo que a culpa não é dele? Não tem onda... Que contas são essas se ele não controla o mar, bando de vagab*ndos!", disparou uma internauta.