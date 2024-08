Adriane Galisteu revela que diagnóstico a impediu de engravidar novamente

Mãe de Vittorio, apresentadora Adriane Galisteu abriu o coração e contou o principal motivo de não ter mais filhos

A apresentadora Adriane Galisteu abriu o coração e revelou publicamente seu desejo de aumentar a família. Mãe de Vittorio, de 14 anos, fruto de seu casamento com Alexandre Iódice, a artista contou que gostaria de engravidar novamente.

Apesar do desejo, Adriane possui um motivo maior para não ter gestado outras vezes. No documentário 'Barras Invisíveis', que estreou no Universal+ na terça-feira, 13, a famosa explicou que a descoberta de uma doença autoimune foi a principal razão de não ter engravidado ainda.

A apresentadora de 'A Fazenda', da Record TV, recebeu o diagnóstico de otosclerose. A condição, hereditária e degenerativa, afeta o osso interno do ouvido e acaba dificultando a transmissão do som.

Durante o documentário, Adriane Galisteu explicou que, na época em que descobriu a condição autoimune, o médico a alertou sobre os riscos associados aos hormônios femininos durante a gravidez.

O profissional da saúde informou que os hormônios poderiam progredir a doença e causar uma possível perda total de audição. "Se isso for real, porque assim, alguns médicos seguem essa linha e outros não. Se isso for real, eu nem quero ficar grávida, porque eu não quero correr o risco de perder o outro ouvido…", declarou Adriane na atração.

"Eu não posso arriscar pelo tempo, pelo meu trabalho e pela minha saúde. Eu me sinto muito bem para gerar um filho e ser mãe de novo, me sinto inteira pra isso. Apesar de ter 50, eu juro que estou falando sério", completou a apresentadora. Em seguida, ela explicou que o diagnóstico impactou diretamente em suas decisões desde a descoberta.

"Eu me conheço muito bem, se eu não tivesse passado por isso eu já teria ficado grávida, pelo menos mais um filho eu teria. Eu dou um passo pra frente e dois pra trás. Por quê? Por causa dessa questão, eu já falei com alguns médicos, não tem uma ordem. Tem gente que perde a audição em 1 ano e tem gente que perde em 30 anos, e eu não sei como vai ser", finalizou Adriane Galisteu.

Adriane Galisteu revela vontade de se encontrar com irmã de Ayrton Senna

Ayrton Senna morreu há 30 anos, mas até hoje a vida do famoso piloto de Fórmula 1 gera curiosidade. Adriane Galisteu viveu um relacionamento com o ídolo na reta final de sua vida, mas ao que parece a apresentadora não tem contato com a família de Ayrton.

Durante o documentário Barras Invisíveis, do Universal+, Adriane comentou que tem vontade de se encontrar com Viviane Senna, irmã de Ayrton. "Estava ali com uma dor que não cabia dentro de mim. Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá", disse.

Vale lembrar que Adriane Galisteu não foi convidada para participar do documentário Senna por Ayrton, produzido pela Globoplay.