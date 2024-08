Adriane Galisteu ganha reality documental: 'Ninguém viu as barras que segurei'

'Barras Invisíveis', da Universal+, é o nome do reality documental em que Adriane Galisteu compartilha um pouco de seu cotidiano e história com os fãs

Adriane Galisteu será a protagonista do mais novo reality documental da Universal+, Barras Invisíveis, uma mistura das lembranças da artista ao longo dos anos de carreira e da vida dela na atualidade.

A produção exclusiva do streaming chega à plataforma na próxima terça-feira (13) com o seu primeiro episódio. Ao todo, serão 8 episódios sobre a vida da artista.

Ao longo da produção, Andriane reflete sobre o seu presente e futuro, enquanto revisita o seu passado, compartilhando suas vivências de forma intimista com os fãs que a acompanharam nesta trajetória. O nome da produção também reflete aos momentos em que a apresentadora precisou se desafiar:

“Ninguém viu muitas barras que eu segurei e algumas eu faço questão de compartilhar aqui”, pontuou a artista sobre o novo trabalho como protagonista documental.

Para além de mostrar as próprias "barras" que teve de aguentar ao longo de 40 anos de carreira, Galisteu também quer mostrar suas diversas facetas com o objetivo de inspirar outras mulheres, exibindo a realidade dura e a necessidade de encarar desafiou com resiliência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @universalplusbr

O que será abordado no primeiro episódio

Na primeira parte do documetário, Galisteu abrirá para os fãs detalhes exclusivos sobre a comemoração de seus 50 anos de vida. A artista escolheu a Bahia como palco da comemoração deslumbrante realizada entre amigos e familiares.

Além disso, mostrará os desafios de se participar do Carnaval nna Sapucaí, após ser chamada de última hora e ter que lidar com as questões do figurino, corpo e, claro, mente, enquanto também relembra da conexão da artista com o evento e o que muda com cinco décadas de vida completas:

"Com 50 anos eu me sinto forte, feliz, pronta para enfrentar novos desafios. Não me troco pela mulher que fui lá atrás, afinal, envelhecer é ganhar em autoconfiança tudo o que você perdeu em colágeno", refletiu Andriane.