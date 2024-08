Adriane Galisteu revela vontade de se encontrar com irmã de Ayrton Senna

Em documentário, Adriane Galisteu abriu o jogo sobre sua relação com a família de Ayrton Senna e revelou que deseja se encontrar com a irmã do piloto

Ayrton Senna morreu há 30 anos, mas até hoje a vida do famoso piloto de Formula 1 gera curiosidade. Adriane Galisteu viveu um relacionamento com o ídolo na reta final de sua vida, mas ao que parece a apresentadora não tem contato com a família de Ayrton.

Durante o documentário Barras Invisíveis, do Universal+, Adriana comentou que tem vontade de se encontrar com Viviane Senna, irmã de Ayrton. “Estava ali com uma dor que não cabia dentro de mim. Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá", disse.

Vale lembrar que Adriane Galisteu não foi convidada para participar do documentário Senna por Ayrton, produzido pela Globoplay.

Saiba mais sobre o documentário

Adriane Galisteu será a protagonista do mais novo reality documental da Universal+, Barras Invisíveis, uma mistura das lembranças da artista ao longo dos anos de carreira e da vida dela na atualidade.

A produção exclusiva do streaming chega à plataforma nesta terça-feira, 13, com o seu primeiro episódio. Ao todo, serão oito episódios sobre a vida da famosa artista.

Ao longo da produção, Andriane reflete sobre o seu presente e futuro, enquanto revisita o seu passado, compartilhando suas vivências de forma intimista com os fãs que a acompanharam nesta trajetória. O nome da produção também reflete aos momentos em que a apresentadora precisou se desafiar:

“Ninguém viu muitas barras que eu segurei e algumas eu faço questão de compartilhar aqui”, pontuou a artista sobre o novo trabalho como protagonista documental.

Para além de mostrar as próprias "barras" que teve de aguentar ao longo de 40 anos de carreira, Galisteu também quer mostrar suas diversas facetas com o objetivo de inspirar outras mulheres, exibindo a realidade dura e a necessidade de encarar desafiou com resiliência.