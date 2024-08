Adriane Galisteu celebra aniversário de 14 anos do filho com festão em fazenda

A apresentadora Adriane Galisteu reuniu amigos e familiares para comemorar o aniversário do filho, Vittorio, em grande estilo; veja fotos

Dia de festa na família de Adriane Galisteu! A apresentadora de 'A Fazenda', da Record TV, reuniu amigos e familiares no último sábado, 3, para celebrar em grande estilo o aniversário de 14 anos do filho, Vittorio, fruto de seu casamento com Alexandre Iódice.

A festa aconteceu na Fazenda Boa Vista, interior de São Paulo. Além de bolos e docinhos tradicionais, o herdeiro da loira comemorou a chegada do novo ciclo de vida com um churrasco. O aniversariante ainda aproveitou o dia ensolarado para se divertir com os amiguinhos.

Entre os convidados presentes, Mirella Santos e a filha, Valentina, esbanjam alegria em frente às câmeras dos fotógrafos. Muito discreta, Emma Galisteu, mãe da apresentadora, também marcou presença na festa para prestigiar o neto.

Esbanjando simpatia e elegância, a matriarca apostou em um look azul marinho para a data especial. Recentemente, Emma ganhou uma linda homenagem de Adriane em seu aniversário.

Confira as fotos do aniversário de Vittorio:

Adriane Galisteu abre álbum de fotos no Japão

Atualmente, Adriane Galisteu está curtindo uma viagem no Japão com a família. A apresentadora está acompanhada pelo marido Alexandre Iódice e pelo filho Vittorio, de 14 anos.

Passeando por Tóquio, a família não perdeu a chance de conhecer o parque da Disney localizado no Japão. Em sua conta no Instagram, Adriane compartilhou diversas fotos do momento especial.

A loira fez questão de posar fazendo caras e bocas na frente do famoso castelo e também tirou uma selfie com o Pateta, famoso personagem da empresa. "A louca da Disney solta em Tokyo", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 19 mil curtidas e milhares de comentários. "A Galisteu cresceu, mas a criança interior ainda vibra muito de felicidade nesse lugar", escreveu um internauta. "A viagem está incrível, aproveitem bastante", escreveu outro. Além de Tóquio, a Disney também possui parques temáticos em Orlando, California, Paris, Hong Kong e Shangai; saiba mais!