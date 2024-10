Adriana Sant'Anna recorda traumas de infância após filha ser questionada por aparência

Adriana Sant'Anna recordou traumas após filha ser questionada sobre ser 'peluda' na escola; ex-BBB relembrou o quanto sofreu por conta do seu nariz

Nesta segunda-feira, 07, Adriana Sant'Anna contou que a filha, Linda, de seis, foi questionada na escola sobre o porquê é "peludinha". A ex-BBB disse que, assim como a filha, ela também precisou lidar com comentários do tipo da época em que era criança.

Ela falou ainda que também sofreu muita pressão por ser considerada "nariguda": "Estava contando para os meus filhos que quando eu era criança e estava na escola, falavam que eu parecia uma macaco porque eu tinha um monte de pelo. Sempre fui muito peluda. A Linda falou: 'Eu também sou igual'. Então se alguém chamar a gente de macaco, a gente vai fazer como?", declarou a ex-BBB, que começou a imitar o animal da sequência.

A influenciadora, que é casada com o ex-BBB Rodrigão, enfatizou para a filha que acha os pelos dela lindos e que ela não precisa sentir vergonha de quem ela é. "Tem uns 25 dias que Linda me contou (durante um bate-papo nosso) que uma amiga na escola perguntou por que ela não 'corta' os pelos porque ela tinha muitos. Com isso, me liguei o quão importante foi ter começado desde cedo a fortalecer sobre quem ela é para nós a ponto desse comentário não ter afetado em nada para ela".

A ex-BBB disse que a menina que fez o comentário na escola tem apenas 6 anos e, por isso, não acredita que foi feito maldade. A influenciadora aproveitou o ocorrido para aconselhar os pais a ficarem atentos ao que pode virar motivo de piadas na escola para, assim, preparar os filhos e recordou os comentários maldosos que faziam sobre seu nariz.

