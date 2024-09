Adriana Lima revela segredo para ter casamento saudável com 5 filhos: ‘É fácil’

Grande família! Casada com André Lemmers, Adriana Lima revela fórmula para fazer seu relacionamento dar certo com 5 filhos e 3 cachorros

Na última quarta-feira, 4, Adriana Lima esteve no tapete vermelho do filme The Thicket, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além de prestigiar o novo trabalho do marido, o produtor cinematográfico André Lemmers, a modelo também revelou o segredo para manter um casamento saudável e sem brigas, mesmo com 5 filhos e 3 cachorros.

Durante um bate-papo rápido no tapete vermelho com a revista americana Us Weekly, Adriana e André revelaram a fórmula para um relacionamento perfeito. Segundo o casal, o segredo para manter a harmonia tanto em casa com a grande família quanto no trabalho, já que participam de projetos juntos, é compartilhar os mesmos valores e princípios.

“Nós somos bem parecidos em personalidade, então temos os mesmos pensamentos e as mesmas, tipo, vibrações, tudo. Então é fácil para nós concordarmos com as coisas”, Adriana detalhou o segredo de seu relacionamento ‘sem brigas’ e bem-sucedido, que já dura três anos e rendeu bons frutos para os famosos após a chegada do filho caçula e a união entre os herdeiros mais velhos.

“Trabalhamos juntos como um casal todos os dias. Temos cinco filhos, sabe, três cachorros, uma casa cheia. Poder trabalhar em um projeto juntos é apenas parte da nossa vida cotidiana. Temos os mesmos princípios, valores e moral, então é fácil”, André aproveitou para se declarar para esposa durante a entrevista e revelou o segredo do relacionamento.

Vale lembrar que, apesar de não terem se casado oficialmente, Adriana Lima e André Lemmers já levam uma vida de casados desde que começaram a namorar em 2021. Pouco tempo depois, a modelo deu à luz o primeiro filho do casal, Cyan Lima Lemmers. Antes do relacionamento, ambos já eram pais de outras quatro crianças — Valentina, Sienna, Mia e Lupo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Lima (@adrianalima)

Adriana Lima foi alvo de críticas após sua terceira gestação:

No final do ano passado, a atriz Marina Ruy Barbosa rompeu o silêncio e decidiu defender a modelo Adriana Lima após ver que a top model foi alvo de críticas ao seu rosto. Nos últimos dias, internautas apontaram mudanças no rosto de Lima recentemente. Com isso, a ruiva decidiu pedir o fim dos comentários sobre a aparência das mulheres.

Antes do apoio da ruiva, Adriana já tinha compartilhado uma foto sem maquiagem após ver os comentários maldosos e defendeu a sua aparência. “O rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, duas pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar, e três cachorros. Obrigada pela sua preocupação”, alfinetou.