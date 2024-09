Adriana Bombom entrega bastidores de documentário das paquitas: 'Chegou antes'

Adriana Bombom conta à CARAS Brasil bastidores de reencontro com Xuxa e documentário Pra Sempre Paquitas

Adriana Bombom (50), que atuou como assistente de palco dos programas Xou da Xuxa e Xuxa Hits nos anos 90, foi lembrada para o especial da série documental Pra Sempre Paquitas, com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 16, no Globoplay. Nesta terça, 10, as paquitas que marcaram gerações e Xuxa Meneghel (61) estiveram no evento de lançamento em um cinema no Rio de Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital fitness conta como foi reencontrar a Rainha dos Baixinhos e adiantou o que o público pode esperar do documentário criado para relembrar a trajetória de sucesso das paquitas.

"Foi um reencontro rápido pois ela chegou pouco antes do evento começar, mas ela como sempre é muito fofa conosco. É sempre uma alegria reencontrá-la!", conta Bombom, que também descreve como é ser amiga da Xuxa.

"Sempre senti esse carinho e cuidado que a Xuxa teve comigo, sempre me apoiando, inclusive em momentos importantes de minha vida pessoal, tal como foi no nascimento da minha filha Olívia e outros momentos. É claro que na condição de estrela de primeira grandeza que ela representa, não temos um convívio constante, mas ela sempre me coloca presente em todos aqueles momentos que acha importante a minha participação", diz.

Mesmo com a agenda repleta de compromissos no audiovisual e no mundo empresarial, Adriana ressalta que Meneghel se comunica com todas as paquitas frequentemente. "Fora isso, temos o nosso grupo de WhatsApp, onde ali sim a gente fala de tudo um pouco", revela.

Documentário Pra Sempre Paquitas

A série documental vai reunir depoimentos das paquitas que marcaram gerações. Imagens dos programas da Xuxa e de bastidores serão relembradas na produção especial que ficará disponível para assinantes da plataforma de streaming da Globo

"Acredito que o público de Xuxa inteiro vá ter a curiosidade de conhecer os bastidores da vida das paquitas, pois nós fomos parte importante desse enorme fenômeno da TV. E o documentário tem relatos incríveis e inusitados. Quem gosta de Xuxa inevitavelmente vai gostar também do documentário das Paquitas", finaliza.